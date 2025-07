Trump: Prioriteti kryesor është përfundimi i luftës në Gaza

Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se për Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, përfundimi i luftës në Gaza dhe lirimi i pengjeve të mbajtura nga Hamas është “prioriteti më i lartë”.

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, njoftoi se i dërguari i posaçëm i Trump-it, Steve Witkoff, do të udhëtojë këtë javë në Katar, ku po zhvillohen bisedime të tërthorta mes Izraelit dhe Hamasit.

Leavitt tha se Trump kërkon që Hamasi ta pranojë menjëherë propozimin e ndërmjetësuar nga SHBA, pasi Izraeli e ka miratuar planin për armëpushim dhe shkëmbimin e pengjeve me të burgosur palestinezë.

Në Doha, delegacionet e Hamasit dhe Izraelit po negociojnë në ambiente të ndara, ndërsa bisedimet po vazhdojnë deri vonë të hënën në mbrëmje.

Ndërkohë, në Washington, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të zhvillojë takime të ndara me Witkoff dhe Sekretarin e Shtetit, Marco Rubio, para darkës me Trump që është planifikuar në orën 18:30 me orën lokale (22:30 GMT). /mesazhi