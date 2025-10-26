Trump pritet nga kryeministri malajzian Anwar Ibrahim

US President Donald Trump talks with Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim as he arrives at Kuala Lumpur International Airport to attend the 47th ASEAN summit in Kuala Lumpur, Malaysia, on October 26, 2025 [Hasnoor Hussain/Pool Photo via AP]

Presidenti amerikan Donald Trump u prit sot nga kryeministri i Malajzisë, Anwar Ibrahim, në aeroportin e Kuala Lumpur-it.

Pas zbritjes nga avioni presidencial Air Force One, Trump i dha dorën Anwarit ndërsa të dy udhëheqësit shkëmbyen disa fjalë miqësore dhe buzëqeshën për disa momente.

Anwar e shoqëroi më pas presidentin amerikan nëpër tapetin e kuq, duke e prezantuar me personalitetet dhe zyrtarët e pranishëm.

Më pas, Trump hipi në makinën presidenciale të njohur si “Cadillac One” ose “The Beast”, për t’u nisur drejt vendit ku do të zhvillohet samiti i ASEAN-it. /mesazhi

