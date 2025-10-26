Trump pritet nga kryeministri malajzian Anwar Ibrahim

Presidenti amerikan Donald Trump u prit sot nga kryeministri i Malajzisë, Anwar Ibrahim, në aeroportin e Kuala Lumpur-it.
Pas zbritjes nga avioni presidencial Air Force One, Trump i dha dorën Anwarit ndërsa të dy udhëheqësit shkëmbyen disa fjalë miqësore dhe buzëqeshën për disa momente.
Anwar e shoqëroi më pas presidentin amerikan nëpër tapetin e kuq, duke e prezantuar me personalitetet dhe zyrtarët e pranishëm.
Më pas, Trump hipi në makinën presidenciale të njohur si "Cadillac One" ose "The Beast", për t'u nisur drejt vendit ku do të zhvillohet samiti i ASEAN-it.