Trump: Proces i tmerrshëm rikuperimi i trupave të pengjeve në Gaza

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, pranoi vështirësitë e mëdha në rikuperimin e trupave të pengjeve izraelite në zonat e shkatërruara të Gazës.
“Është një proces i tmerrshëm. Ata po gërmojnë, realisht po gërmojnë,” tha Trump për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë.
Ai shtoi se shumë trupa po gjenden nën rrënoja dhe se ekipet duhet t’i ndajnë ato me kujdes. “Disa prej trupave kanë qenë aty për një kohë të gjatë. Disa janë në tunele shumë të ngushta, vetëm rreth një metër të larta. Ata kanë jetuar në kushte të tilla për periudha të gjata,” tha Trump, duke e quajtur situatën “një mizori të tmerrshme.”