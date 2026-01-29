Trump: SHBA-ja duhet të paguajë norma më të ulëta interesi se “çdo vend tjetër në botë”

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-ja duhet të paguajë norma më të ulëta interesi se “çdo vend tjetër në botë”, pas vendimit të djeshëm të Rezervës Federale (Fed) për të mbajtur normën e politikës monetare të pandryshuar, transmeton Anadolu.
“Jerome Powell (kreu i Fed-it) përsëri refuzoi të ulë normat e interesit, edhe pse nuk ka asnjë arsye për t’i mbajtur kaq të larta. Ai po dëmton vendin tonë dhe Sigurinë Kombëtare”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
Dje, Fed-i mbajti normën e politikës monetare të qëndrueshme në një diapazon targeti prej 3,5 për qind deri 3,75 për qind, duke theksuar se aktiviteti ekonomik po zgjerohet me një “ritëm të qëndrueshëm”.
“Ne duhet të kishim një normë shumë më të ulët tani që edhe ky i paaftë pranon se inflacioni nuk është më një problem ose kërcënim. Ai po i kushton Amerikës qindra miliarda dollarë në vit për shpenzime interesi tërësisht të panevojshme dhe të paarsyeshme”, tha presidenti amerikan.
Trump tha se shumë vende janë “makina parash që paguajnë norma të ulëta interesi”, duke shtuar se, megjithë tarifat që gjenerojnë miliarda dollarë, shumica ende vazhdojnë të mbajnë suficite me SHBA-në, edhe pse të reduktuara ndjeshëm.
“Me fjalë të tjera, unë kam qenë shumë i mirë, i sjellshëm dhe i butë me vendet në mbarë botën. Me një thjesht shkrim të lapsit, miliarda më shumë do të hynin në SHBA dhe këto vende do të duhej të fitonin para në mënyrën e vjetër, jo mbi shpinën e Amerikës. Shpresoj që të gjithë ta vlerësojnë këtë për atë që vendi ynë i madh ka bërë për ta, edhe pse shumë nuk e bëjnë”, tha ai.
Duke rikonfirmuar thirrjen e tij për Rezervën Federale për të ulur menjëherë dhe në mënyrë të ndjeshme normat e interesit, Trump pretendoi se tarifat e kanë bërë SHBA-në “shumë më të fortë dhe më të fuqishme se çdo komb tjetër”.
Ai shtoi se, në përputhje me këtë fuqi, SHBA-ja duhet të paguajë norma më të ulëta interesi se çdo vend tjetër në botë.