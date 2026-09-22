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Trump: SHBA-ja ka municione të mjaftueshme, prodhimi po rritet

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të martën hodhi poshtë pretendimet se SHBA-ja po përballet me mungesë municionesh, duke thënë se vendi ka furnizime të mjaftueshme dhe po vazhdon të rrisë rezervat, transmeton Anadolu.

“Frikacakët dhe tradhtarët do të donin të thoshin se SHBA-të kanë mungesë municionesh. Kjo nuk është e vërtetë”, tha Trump në platformën e tij Truth Social.

“Ne kemi më shumë municione sesa mund të mendojmë ndonjëherë se mund t’i përdorim dhe tani po i rrisim ato në nivele që nuk i kemi parë kurrë më parë”, shtoi ai.

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