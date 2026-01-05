Trump: SHBA-ja ka nevojë për Grenlandën për sigurinë e saj kombëtare

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të dielën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nevojë për Grenlandën për arsye sigurie kombëtare, duke përmendur atë që ai e përshkroi si një prani të shtuar ruse dhe kineze rreth vendit ishullor me vendndodhje strategjike, transmeton Anadolu.
Duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One, Trump tha se Grenlanda është “shumë strategjike” dhe pretendoi se aktualisht është e rrethuar nga anije ruse dhe kineze.
“Ne kemi nevojë për Grenlandën, nga pikëpamja e sigurisë kombëtare, dhe Danimarka nuk do të jetë në gjendje ta bëjë këtë”, tha ai kur u pyet për ndonjë veprim të mundshëm të SHBA-së kundër Grenlandës.
Trump gjithashtu argumentoi se kontrolli i SHBA-së mbi Grenlandën do t’i shërbejë interesave më të gjera perëndimore, duke shtuar se Bashkimi Evropian “ka nevojë që ne ta kemi atë” nga pikëpamja e sigurisë.
Grenlanda është një territor autonom brenda Mbretërisë së Danimarkës dhe më parë ka hedhur poshtë propozimet që sugjerojnë çdo transferim të sovranitetit.