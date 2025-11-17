Trump: SHBA-ja mund të zhvillojë bisedime me Maduron

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump sugjeroi të dielën se mund të zhvillohen bisedime me homologun e tij nga Venezuela, Nicolas Maduro, ndërkohë që në Detin e Karaibeve vazhdojnë tensionet dhe një grumbullim ushtarak, transmeton Anadolu.
“Mund të kemi disa diskutime me Maduron dhe do të shohim se si do të rezultojë kjo. Ata do të donin të bisedonin”, u tha Trump gazetarëve në West Palm Beach të Floridës, përpara se të hipte në Air Force One gjatë rrugës për në Washington.
Komentet e tij erdhën menjëherë pas një vendimi për të listuar “Cartel de los Soles” me bazë në Venezuelë si një organizatë terroriste të huaj (FTO), një veprim që ai tha se do t’i lejonte SHBA-së të shënjestrojë asetet dhe infrastrukturën e lidhur me qeverinë e presidentit Maduro, të cilin ai e akuzon për udhëheqjen e rrjetit kriminal.
“Na lejon ta bëjmë këtë, por nuk kemi thënë se do ta bëjmë”, tha ai.
Departamenti i Shtetit i SHBA-së në muajin shkurt përcaktoi disa kartele meksikane droge si organizata të huaja terroriste, duke u dhënë agjencive të inteligjencës autoritet më të gjerë ligjor për të kryer operacione të fshehta.
SHBA-ja ka vazhduar të kryejë sulme ndaj anijeve në Detin e Karaibeve dhe Oqeanin Paqësor që Trumpi dhe zyrtarët e tij të lartë pretendojnë se janë të përfshira në transportimin e drogës në SHBA. Ai ka kërcënuar gjithashtu me veprime kundër Maduros.
Trump ka muaj që po zgjeron operacionet ushtarake amerikane në të gjithë Amerikën Latine, duke vendosur marinsat, anije luftarake, avionë luftarakë dhe bombardues, nëndetëse dhe dronë. USS Gerald Ford, transportuesi më i madh i avionëve në botë, thuhet se ka mbërritur në Karaibe si pjesë e këtij përforcimi.
Zbulimi vjen pas një direktive nga sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth që synon mbështetjen e iniciativës së Trumpit për të çmontuar rrjetet kriminale që shihen si kërcënim për sigurinë e SHBA-së, sipas Komandës Jugore të SHBA-së (SOUTHCOM).
Operacionet ushtarake amerikane kundër trafikimit të dyshuar të drogës në Karaibe filluan në shtator me një sulm ndaj një motoskafi venezuelian ndërsa fushata u zgjerua për të përfshirë Paqësorin Lindor deri në fund të tetorit. Që nga fillimi i fushatës, janë kryer të paktën 21 sulme që synojnë trafikantët e drogës, duke rezultuar në 82 vdekje.