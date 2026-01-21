Trump: SHBA-ja po i ndihmon Venezuelës të fitojë më shumë para

Presidenti amerikan Donald Trump tha sot se Venezuela mund të shohë një kthesë ekonomike në muajt e ardhshëm, duke argumentuar se bashkëpunimi i ri me SHBA-në dhe kompanitë kryesore të energjisë do të rrisë ndjeshëm të ardhurat e vendit nga nafta, transmeton Anadolu.
“Venezuela ka qenë një vend i mrekullueshëm për kaq shumë vite, por më pas ata shkuan keq me politikat e tyre. Njëzet vjet më parë, ishte një vend i shkëlqyer dhe tani ka probleme, por ne po i ndihmojmë”, tha Trump në Forumin Ekonomik Botëror (WEF) në Davos të Zvicrës.
“Ata do të fitojnë më shumë para sesa kanë fituar për një kohë të gjatë, Venezuela do të ecë jashtëzakonisht mirë. Venezuela do të fitojë më shumë para në gjashtë muajt e ardhshëm sesa ka fituar në 20 vitet e fundit. Çdo kompani e madhe nafte po vjen me ne. Është e mahnitshme”, shtoi ai.
Ushtria amerikane kreu një operacion të urdhëruar nga Trumpi që çoi në kapjen e presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro dhe gruas së tij Cilia Flores më 3 janar. Ata përballen me akuza për drogë në New York ndërsa zëvendëspresidentja e atëhershme e vendit, Delcy Rodriguez, shërben si presidente në detyrë dhe thuhet se po bashkëpunon me SHBA-në.