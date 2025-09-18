Trump: SHBA-ja po përpiqet të “rimarrë” Bazën Ajrore të Bagramit nga talebanët

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se administrata e tij po përpiqet të sigurojë kthimin e Bazës Ajrore të Bagramit nga talebanët, megjithëse detajet specifike mbi negociatat deri më tani të fshehta mbetën të pakta, transmeton Anadolu.
Trump tha se një pjesë e motivimit të tij për përpjekjen për të rimarrë objektin është për shkak të afërsisë me një vend aty pranë ku Kina prodhon armë bërthamore, duke u ankuar se kontrolli i SHBA-së mbi Bagramin nuk u ruajt gjatë tërheqjes amerikane nën ish-presidentin Joe Biden.
“Ne ua dhamë atyre falas. Po përpiqemi ta marrim përsëri, meqë ra fjala,” tha Trump në një konferencë për media me kryeministrin britanik, Keir Starmer.
“Po përpiqemi ta marrim përsëri, sepse ata kanë nevojë për gjëra nga ne. Ne e duam atë bazë përsëri. Por një nga arsyet pse e duam bazën është, siç e dini, një orë larg nga vendi ku Kina prodhon armët e saj bërthamore. Pra, shumë gjëra po ndodhin, por jam shumë i zhgënjyer nga fakti që kjo nuk është zgjidhur”, shtoi ai.
Negociatat me talebanët nuk ishin bërë të ditura më parë. Grupi i vijës së ashpër mbetet nën kontroll të Bagramit pas tërheqjes së SHBA-së nga Afganistani në vitin 2021. Vendi ishte baza më e madhe ushtarake amerikane në vend.