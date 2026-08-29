Trump: SHBA-ja siguron kontrollin e shumicës së 65 miliardë fuçive të naftës së Venezuelës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të premten se Washingtoni ka finalizuar një marrëveshje me Venezuelën për të siguruar kontrollin mbi shumicën e më shumë se 65 miliardë fuçive të rezervave të provuara të naftës, transmeton Anadolu.
“Shtetet e Bashkuara të Amerikës sapo kanë lidhur një marrëveshje me Venezuelën për marrëveshjen më të madhe të naftës në historinë botërore”, shkroi ai në platformën e tij sociale, Truth Social.
Ai vlerësoi sekretarin e Shtetit, Marco Rubio, dhe sekretarin e Mbrojtjes, Pete Hegseth, për punën e tyre së bashku me presidenten në detyrë të Venezuelës, Delcy Rodriguez, për finalizimin e marrëveshjes. Rodriguez mori presidencën e përkohshme në janar, pasi presidenti Nicolas Maduro u kap gjatë një operacioni ushtarak të SHBA-së.
Trump pohoi se marrëveshja u arrit përmes një partneriteti me sektorin privat dhe se nuk do t’u kushtojë asgjë taksapaguesve amerikanë. Ai pretendoi se marrëveshja më shumë se dyfishon rezervat ekzistuese të naftës të SHBA-së dhe se në afat të gjatë do të “ulë ndjeshëm çmimet e karburantit” për amerikanët, ndërkohë që do të nxisë prosperitetin në vendin e Amerikës së Jugut.
Marrëveshja do të forcojë marrëdhëniet që po evoluojnë me shpejtësi midis Washingtonit dhe Karakasit, tha Trump.