Trump shkarkon zëdhënësen e Shtëpisë së Bardhë pas vetëm pesë ditësh në detyrë

Presidenti amerikan Donald Trump ka shkarkuar Katie Zacharia nga detyra e sekretares së shtypit, thanë këshilltarët e presidentit, duke i dhënë fund mandatit të saj të trazuar njëjavor si zëdhënëse kryesore e Shtëpisë së Bardhë, shkruan CNN.
Trump u tha gazetarëve më parë se i kishte kërkuar Zacharias të rishqyrtonte rolin e saj, duke deklaruar pothuajse të përfunduar qëndrimin e saj të shkurtër në këtë detyrë, transmeton Sinjali.
“Sinqerisht, po të isha në vendin tënd, do ta rishqyrtoja”, tha Trump se i tha Zacharias të premten në mëngjes.
Ai tha se do të flisnin kur të kthehej në Shtëpinë e Bardhë dhe se do t’ia linte vendimin asaj. Por nuk dukej veçanërisht inkurajues për sekretaren e tij të shtypit të sfiduar.
“Katie, a të duhet kjo?” tha ai se i tha asaj. “Nuk mendoj se të duhet kjo.”
Ishte një votë mosbesimi e jashtëzakonshme ndaj Zacharias, e cila mori detyrën një javë më parë. Debutimi i saj i pasigurt në sallën e konferencave të informimit të martën dhe pyetjet e vazhdueshme rreth të kaluarës së saj kishin çuar në një shqyrtim të madh nga media dhe ndihmësit e tjerë të Trump. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë i tha CNN se Zacharia po “largohej” nga roli i sekretares së shtypit dhe një këshilltar i Trump tha se ajo do të largohej nga Shtëpia e Bardhë në ditët në vijim.
Duke folur ndërsa po largohej nga Shtëpia e Bardhë për një tubim politik në Xhorxhia, Trump tha se Zacharia ishte keqtrajtuar nga media dhe e lavdëroi atë si një mbështetëse besnike.
Por ai e bëri të qartë se nuk besonte se Zacharia ishte i përshtatshëm për të folur në emër të tij si zëdhënësi më i lartë i qeverisë.
“Ndoshta nuk është për të”, pranoi ai.
Zacharia kishte tërhequr vëmendjen e Trump si një komentatore konservatore në televizion, dhe punësimi i saj ndodhi shpejt pasi kandidatët e tjerë u konsideruan të papërshtatshëm për shkak të komenteve kritike që bënë për Trump.
Megjithatë, mungesa e përvojës së saj u zbulua shpejt. Në podiumin e Shtëpisë së Bardhë të martën, ajo u duk nervoze dhe pranoi vetëm tre pyetje. Më vonë gjatë ditës, ajo ofroi një përgjigje konfuze për një pyetje në lidhje me vendin ku e kishte kaluar provimin e jurisprudencës, pasi ishte përshkruar nga Trump si “avokat” kur ai njoftoi punësimin e saj.
Siç doli, ajo nuk e kishte kaluar kurrë provimin e jurisprudencës, shpjegoi ajo në një seri intervistash çuditërisht të tensionuara në Fox News . Dhe ishte e paqartë nëse do të shfaqej përsëri në sallën e konferencave.
E gjitha kjo çoi në thellimin e pyetjeve brenda Shtëpisë së Bardhë rreth asaj se sa gjatë mund të zgjaste Zacharia në këtë detyrë.
Trump fillimisht nuk mendoi se performanca e Zacharias në konferencën e saj të parë për shtyp ishte aq e keqe sa disa nga këshilltarët e tij, thanë dy burime të njohura me diskutimet. Megjithatë, intervistat e saj që pasuan – konkretisht paraqitja e saj të enjten në mbrëmje në Fox News me Sean Hannity – dhe bisedat që ai pati më pas me aleatët e tij e bindën se ishte e papërshtatshme që ajo të qëndronte në këtë rol, shtuan ata.
Trump u tha aleatëve dhe këshilltarëve këtë javë se ndoshta ajo “nuk ishte gati për kohën më të mirë”, tha për CNN një person me njohuri të drejtpërdrejta për komentet e tij.
Mandati i saj pesë-ditor në fund të fundit ishte më i shkurtër se ai i Anthony Scaramucci, mandati 11-ditor i të cilit si drejtor i komunikimit në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2017 tani përdoret si një masë për jetëgjatësinë relative të zyrtarëve të Shtëpisë së Bardhë të sulmuar. /tema