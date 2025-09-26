Trump: “Siç duket kemi një marrëveshje” për Gazën

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, përsëriti tonin optimist lidhur me një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës në Gaza dhe për lirimin e pengjeve izraelite të mbajtura në territor.
“Do të ketë paqe,” tha Trump përpara se të nisej nga Shtëpia e Bardhë drejt Nju Jorkut, ku po merr pjesë në një turne golfi.
Ai ka bërë disa herë deklarata se një marrëveshje është pranë, por deri tani nuk është arritur asnjë rezultat konkret. Izraeli këmbëngul se nuk do të ndalë luftën derisa të mposhtë plotësisht Hamasin. /mesazhi