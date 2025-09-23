Trump sulmon ashpër OKB-në në Asamblenë e Përgjithshme

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, qortoi ashpër Kombet e Bashkuara të martën, duke u thënë udhëheqësve botërorë se ky organ ndërkombëtar nuk po arrin të përmbushë potencialin e tij dhe po lehtëson migrimin pa dokumente, ndërsa ndjek një agjendë “globaliste”, raporton Anadolu.
Trump u ankua për atë që e quajti mungesë ndihme nga OKB-ja, ndërsa tha se ndërmjetësoi për zgjidhjen e shtatë konflikteve, duke përfshirë ato midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, Kamboxhias dhe Tajlandës dhe Izraelit dhe Iranit.
“Asnjë president apo kryeministër, dhe për këtë çështje, asnjë vend tjetër nuk ka bërë kurrë diçka të ngjashme, dhe unë e bëra vetëm në shtatë muaj. Nuk ka ndodhur kurrë më parë”, tha ai në fjalën e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.
“Nuk ka pasur kurrë diçka të tillë, jam shumë i nderuar që e kam bërë. Është për të ardhur keq që më është dashur mua t’i bëj këto gjëra në vend që t’i bënin Kombet e Bashkuara. Dhe për fat të keq, në të gjitha rastet, Kombet e Bashkuara as nuk u përpoqën të ndihmonin në asnjërën prej tyre”, shtoi ai.
Trump tha se OKB-ja “ka një potencial kaq të jashtëzakonshëm, shumë të madh, por në pjesën më të madhe nuk po i afrohet aspak përmbushjes së këtij potenciali”. Ai e akuzoi organin botëror jo vetëm se nuk ka arritur të zgjidhë mosmarrëveshjet, por “në fakt po krijon probleme të reja për ne që t’i zgjidhim”.
“Shembulli më i mirë është çështja politike numër një e kohës sonë, kriza e migrimit të pakontrolluar. Është e pakontrolluar. Vendet tuaja po shkatërrohen”, u tha ai udhëheqësve.
“Kombet e Bashkuara po financojnë një sulm ndaj vendeve perëndimore dhe kufijve të tyre”, pretendoi ai.
– Lufta në Ukrainë po e bën Rusinë “të duket keq”
Lidhur me konfliktin midis Rusisë dhe Ukrainës, presidenti i SHBA-së tha se kjo luftë Ukrainë po e dëmton imazhin e Rusisë, ndërsa akuzoi Kinën dhe Indinë për financimin e konfliktit duke blerë naftë ruse.
“Të gjithë mendonin se Rusia do ta fitonte këtë luftë brenda tri ditësh, por nuk funksionoi kështu. Nuk po e bën Rusinë të duket mirë. Po i bën ata të duken keq”, tha Trump në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme vjetore të OKB-së.
Udhëheqësi i SHBA-së tha se lufta “supozohej të ishte vetëm një përleshje e shpejtë e vogël”, por ka vazhduar për tre vjet e gjysmë, duke pyetur: “Sa jetë të tjera do të humbasin pa nevojë nga të dyja palët?”.
– Blerjet e naftës ruse
Trump kritikoi ekonomitë e mëdha për vazhdimin e tregtisë në fushën e energjisë me Rusinë. “Kina dhe India janë financuesit kryesorë të luftës në vazhdim duke vazhduar të blejnë naftë ruse”, tha ai.
Ai gjithashtu fajësoi vendet e NATO-s, duke thënë: “Edhe vendet e NATO-s nuk kanë ndërprerë shumë energjinë dhe produktet e energjisë ruse… Ato po financojnë luftën kundër vetes”.
Presidenti amerikan e quajti situatën “të turpshme”, duke shtuar: “Ata po blejnë naftë dhe gaz nga Rusia ndërsa po luftojnë Rusinë”.
Ai u kërcënua me sanksione të reja ndaj Rusisë, të cilat “do të ndalonin gjakderdhjen… shumë shpejt” nëse ajo refuzon të përfundojë luftën, por e kushtëzoi suksesin e tyre me mbështetjen e vendeve evropiane.
“Që këto tarifa të jenë efektive, kombet evropiane, të gjithë ju që jeni mbledhur këtu tani, do të duhet të bashkoheni me ne në miratimin e të njëjtave masa”, tha ai.
Ndërkohë, Trump tha se ai dhe presidenti brazilian Lula da Silva kanë rënë dakord të takohen javën e ardhshme mes marrëdhënieve të acaruara. “Ata mund të jenë mirë vetëm kur punojnë me ne”, tha presidenti amerikan.