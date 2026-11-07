Trump synon rifillimin e luftës ndaj Iranit: a mund ta ndalin demokratët?

Humbja po e bën edhe më aventurier presidentin amerikan
Retorika kërcënuese e Shtëpisë së Bardhë ndaj Iranit ka arritur sërish kulmin. Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi hapur dje se mund t’i duhet të “shkatërrojë atë që ka mbetur” nga Irani, duke paralajmëruar se vendimi përfundimtar do të merret “shumë shpejt”.
I pyetur për propozimet e Teheranit lidhur me programin bërthamor, të përcjella përmes ndërmjetësve, Trump mbajti një qëndrim të prerë, duke pretenduar se iranianët “nuk bëjnë asgjë pa miratimin tonë”.
Ai shtoi se Iranit do t’i duhen të paktën 25 vjet për t’u rimëkëmbur nga lufta shkatërruese me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Kërcënimet e drejtpërdrejta kanë shkaktuar reagime të forta në Uashington.
Kongresmenja demokrate me origjinë iraniane, Yassamin Ansari, e dënoi ashpër deklaratën e presidentit, duke e cilësuar kërcënimin për shkatërrimin e një kombi me rreth 90 milionë banorë si një “krim kundër njerëzimit”.
Ajo u bëri thirrje kolegëve të saj demokratë të veprojnë me urgjencë për t’i dhënë fund asaj që e quajti një “luftë të pamenduar, të zgjedhur nga vetë presidenti”. “Mjaft më!”, theksoi Ansari, duke kërkuar një reagim institucional sapo demokratët të marrin kontrollin e Kongresit.
Pra pyetja që po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme në Uashington është nëse fitorja e demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit, do të mjaftojë për të frenuar një tjetër aventurë ushtarake të Trumpit.
Pavarësisht se lufta me Iranin ka humbur mbështetjen e opinionit publik amerikan, presidenti duket i vendosur të vazhdojë deri në arritjen e asaj që e quan një “fitore vendimtare”, qoftë përmes diplomacisë, forcës ushtarake apo kombinimit të të dyjave.
Edhe pse e ka pranuar publikisht se konflikti me Iranin i kushtoi partisë së tij humbjen në zgjedhjet e mesmandatit, Trump vazhdon të këmbëngulë se veprimet kundër Teheranit janë të domosdoshme për interesat strategjike afatgjata të Shteteve të Bashkuara.
Humbja e kontrollit mbi Kongresin, e ka vënë presidentin përballë një realiteti të ri politik. Demokratët do të kenë tashmë mundësinë të ushtrojnë mbikëqyrje më të fortë mbi vendimmarrjen e administratës, të kërkojnë llogari për mënyrën se si është drejtuar lufta dhe të hetojnë pasojat e saj ekonomike e njerëzore.
Për Shtëpinë e Bardhë, kjo përbën një kërcënim politik, pasi një Kongres i kontrolluar nga opozita mund ta shndërrojë konfliktin me Iranin në një burim të vazhdueshëm presioni ndaj presidentit.
Megjithatë, Trump duket i përqendruar edhe te trashëgimia e tij politike. Ai nuk dëshiron që çështjen iraniane t’ia lërë në dorë pasardhësit, por synon ta zgjidhë sipas kushteve të veta.
Kjo vendosmëri, e ndërthurur me prirjen e tij për vendimmarrje të paparashikueshme, shton shqetësimet se Shtëpia e Bardhë mund të zgjedhë një tjetër përshkallëzim ushtarak, duke anashkaluar përplasjen politike me Kongresin.
Gjatë javëve të fundit, presidenti ka lënë të kuptohet se një marrëveshje mund të arrihet përmes ndërmjetësimit të Katarit. Sipas raportimeve, Teherani ka paraqitur disa propozime dhe është shprehur i gatshëm të bëjë lëshime të caktuara.
Megjithatë, ndryshimet e përsëritura në qëndrimin iranian dhe kushtet e rrepta të artikuluara nga Mohsen Rezaei, sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare, tregojnë se negociatat mbeten të ndërlikuara dhe pa një rezultat të sigurt.
Përvoja e hidhur e negociatave të dështuara prillin e kaluar, është një tjetër arsye për të mos e konsideruar diplomacinë si një rrugë të garantuar drejt marrëveshjes.
Në këto rrethana, mundësitë e demokratëve për të frenuar një president që gëzon kompetenca të gjera në politikën e jashtme dhe atë ushtarake mbeten të kufizuara.
Kontrolli i buxhetit federal u jep atyre një instrument të rëndësishëm presioni, pasi financimi i operacioneve ushtarake mund të kthehet në një pikë të fortë përplasjeje mes Kongresit dhe Shtëpisë së Bardhë.
Por procedurat parlamentare kërkojnë kohë dhe nuk garantojnë se një vendim presidencial për përdorimin e forcës mund të bllokohet përpara se të zbatohet.
Kështu, ndërsa demokratët përgatiten të përdorin shumicën e re për të hetuar dhe kufizuar veprimet e administratës, Trump duket se po luan një lojë me dy skenarë.
Nga njëra anë, shpreson të imponojë një marrëveshje të shpejtë përmes ndërmjetësimit të Katarit. Nga ana tjetër, nuk heq dorë nga kërcënimi për të rifilluar fushatën ushtarake.
Fitorja e demokratëve në Kongres, mund t’ia vështirësojë ndjeshëm lëvizjet politike, por mbetet për t’u parë nëse do të jetë e mjaftueshme për ta ndalur presidentin përpara se kërcënimet e tij të shndërrohen sërish në veprime ushtarake. \tesheshi