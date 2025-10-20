Trump: Ukraina duhet të “ndalet në vijat e frontit” dhe t’i japë fund luftës me Rusinë

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, deklaroi të dielën se Ukraina duhet të “ndalet në vijat e frontit” dhe t’i japë fund luftës me Rusinë, duke sugjeruar që Kievi të pranojë situatën aktuale territoriale si bazë për negociatat e ardhshme.
Duke folur me gazetarët gjatë kthimit në Uashington, Trump tha se kishte pasur një takim “miqësor” me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy të premten dhe mohoi raportimet se ai kishte kërkuar nga Kievi të dorëzonte të gjithë rajonin e Donbasit nën kontrollin e Moskës.
“Jo, kurrë nuk e diskutuam këtë,” tha ai. “Ajo që duhet të bëjnë është të ndalen aty ku janë, në vijat e betejës.”
Ai shtoi se në rajonin e Donbasit, “78 për qind e tokës është tashmë marrë nga Rusia”, duke theksuar se Ukraina mund të negociojë “diçka më vonë”, por se ndalimi i menjëhershëm i luftimeve është përparësia.
Rajoni i Donbasit, që përfshin Donetsk dhe Luhansk, ka qenë epiqendra e konfliktit që nga viti 2014, kur separatistët e mbështetur nga Moska shpallën republika të shkëputura pas aneksimit të Krimesë nga Rusia.
Forcat ruse më vonë zgjeruan kontrollin e tyre mbi pjesën më të madhe të zonës pas nisjes së “operacionit special” në shkurt të vitit 2022.