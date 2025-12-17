Trump urdhëron bllokimin e cisternave të naftës në Venezuelë, e quan qeverinë e Maduros “terroriste”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi të martën një “bllokim total dhe të plotë” të të gjitha cisternave të naftës të sanksionuara që hyjnë ose dalin nga Venezuela, duke e quajtur qeverinë e Nicolas Maduros një “organizatë terroriste të huaj”, transmeton Anadolu.
“Venezuela është e rrethuar plotësisht nga Armata më e madhe e mbledhur ndonjëherë në historinë e Amerikës së Jugut”, shkroi Trump në platformën e tij të mediave sociale Truth Social, duke theksuar se bllokada do të mbetet derisa Karakasi të kthejë “të gjithë naftën, tokën dhe asetet e tjera”.
Ai akuzoi regjimin e Maduros për përdorimin e të ardhurave nga nafta për të financuar “terrorizmin e drogës, trafikimin e qenieve njerëzore, vrasjen dhe rrëmbimin”, dhe tha se shtetasit e Venezuelës të dërguar më parë në SHBA po kthehen “me një ritëm të shpejtë”.
Njoftimi vjen mes tensioneve në rritje midis dy vendeve, ndërsa Trump vazhdon të kërkojë që Maduro të largohet nga pushteti, duke pohuar se të gjitha opsionet, përfshirë forcën ushtarake, mbeten në tryezë mes një grumbullimi masiv të forcave në rajon.
SHBA-ja ka kryer tashmë 22 sulme të njohura ndaj anijeve të pretenduara si “narko-terroriste” në det, duke vrarë 87 persona që nga fillimi i sulmeve në Detin e Karaibeve dhe Oqeanin Paqësor Lindor në fillim të shtatorit.
Venezuela kohët e fundit akuzoi SHBA-në për “pirateri detare”, pjesë e një “politike të vazhdueshme shtrëngimi dhe agresioni” pasi Washingtoni sekuestroi një ngarkesë nafte venezuelase në ujërat ndërkombëtare.
SHBA-ja e ka justifikuar sekuestrimin, duke thënë se anijet përdoren për të transportuar naftë të sanksionuar nga Venezuela dhe Irani në një “rrjet të paligjshëm transporti nafte që mbështet organizatat e huaja terroriste”.
Administrata Trump pohon se po synon Venezuelën si pjesë e një përpjekjeje për të luftuar trafikun e drogës në rajon. Por Karakasi është kundërpërgjigjur duke thënë se Washingtoni po kërkon të “përvetësojë rezervat e mëdha të naftës së Venezuelës përmes përdorimit vdekjeprurës të forcës ushtarake”, duke sugjeruar se përpjekjet kundër drogës janë thjesht baza për një përpjekje për të larguar në mënyrë të paligjshme Maduron nga pushteti.