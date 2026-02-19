Trump uron muajin e Ramazanit mes kritikave për politikat ndaj myslimanëve

Kontrasti mes mesazhit për paqe dhe mbështetjes për Netanyahun në Gaza
Presidenti Donald Trump ka lëshuar një mesazh zyrtar urimi për besimtarët myslimanë me rastin e fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, duke bërë thirrje për reflektim, lutje dhe paqe. Megjithatë, ky mesazh vjen në një kohë tensionesh të larta, pasi administrata e tij është akuzuar vazhdimisht për marrjen e vendimeve me nuanca të qarta islamofobe, të cilat kanë krijuar pasiguri dhe ndasi brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara.
Përveç politikave të brendshme, presidenti po përballet me kritika të ashpra për qëndrimin e tij të papranueshëm pajtues ndaj Izraelit dhe qeverisë së Netanyahut në lidhje me gjenocidin në Gaza.
Ndërsa në mesazhin e tij ai përmend vlerat e “mëshirës dhe dhembshurisë”, veprimet e tij diplomatike dhe mbështetja e pakushtëzuar për fushatën ushtarake në Gaza shihen si një dështim për të mbrojtur jetët e civilëve, duke e bërë urimin e tij të duket në kundërshtim të plotë me realitetin e përgjakshëm në terren.
Mesazhi i plotë:
“Sot, u dërgoj përshëndetjet dhe urimet e mia më të mira të gjithë atyre që festojnë Ramazanin. Çdo Ramazan përbën një stinë nderimi përtëritjeje shpirtërore, meditimi reflektues dhe vlerësimi për bekimet e panumërta të Zotit.
Kjo kohë e shenjtë për shumë amerikanë thekson lutjen dhe agjërimin, forcon lidhjet familjare dhe komunitare dhe pohon vlerat tona të përbashkëta të dhembshurisë, bamirësisë, mëshirës dhe përulësisë. E drejta e dhënë nga Zoti për të adhuruar lirisht është një shenjë dalluese e Kombit tonë dhe një shtyllë e prosperitetit dhe forcës sonë.
Për këtë arsye, çdo ditë, Administrata ime po siguron që të gjithë qytetarët të mund të praktikojnë besimin e tyre, të ndjekin ndërgjegjen e tyre dhe të adhurojnë lirisht – sepse liria e fesë do të thotë liri për të praktikuar fenë tuaj me krenari dhe pa frikë nga persekutimi.
Në këtë stinë hiri dhe vullneti të mirë, ofroj lutjet e mia për lumturi dhe përmbushje në shtëpi, unitet dhe paqe në të gjithë botën dhe bekime në vitin që vjen“. /tesheshi