Trump zotohet se do të ndalojë “vuajtjet dhe shkatërrimin” në Liban

Ish-presidenti i SHBA-së, Donald Trump, është zotuar se do t’i japë fund “vuajtjes dhe shkatërrimit” në Liban nëse ai zgjidhet në Shtëpinë e Bardhë, transmeton Anadolu.

“Gjatë administratës sime, ne kishim paqe në Lindjen e Mesme dhe do të kemi shumë shpejt. Unë do të rregulloj problemet e shkaktuara nga Kamala Harris dhe Joe Biden dhe do të ndaloj vuajtjet dhe shkatërrimin në Liban”, shkroi Trump në platformën sociale X.

Kandidati republikan për president tha se dëshiron ta shohë Lindjen e Mesme të kthehet në “paqe të vërtetë, paqe të qëndrueshme”.

“Ne do ta bëjmë atë siç duhet, në mënyrë që ajo të mos përsëritet çdo 5 ose 10 vjet”, shtoi ai.

Duke theksuar se ai do të ruajë partneritetin e barabartë midis të gjitha komuniteteve libaneze, Trump tha se populli në Liban meriton të jetojë në paqe, prosperitet dhe harmoni me fqinjët e tyre.

“Kjo mund të ndodhë vetëm me paqe dhe stabilitet në Lindjen e Mesme”, theksoi Trump.

Ai tha se është gati të punojë me komunitetin libanez që jeton në SHBA për të garantuar sigurinë e popullit libanez.

Izraeli po zhvillon një fushatë masive ajrore në Liban që nga shtatori kundër atyre që pretendon se janë objektiva të Hezbollahut, një përshkallëzim pas një viti të plotë lufte ndërkufitare midis Izraelit dhe grupit libanez.

Sipas autoriteteve shëndetësore libaneze, më shumë se 2.700 njerëz janë vrarë dhe rreth 12.500 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga tetori i vitit 2023 në Liban.

Izraeli e zgjeroi konfliktin duke nisur një pushtim tokësor të Libanit jugor më 1 tetor.