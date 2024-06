Trupa e vallëzimit tradicional Dabke sjell lehtësim për fëmijët e lodhur nga lu’fta në Ga’za – VIDEO

Një ekip vallëzimi po u mëson fëmijëve të zhvendosur me forcë në Gaza një formë vallëzimi tradicional palestinez të quajtur dabke.

Shpresa është se vallëzimi mund të sigurojë një qetësi psikologjike mes luftës brutale të Izraelit në enklavën e rrethuar.

A dance crew is teaching forcibly displaced children in Gaza a traditional Palestinian dance form called dabke.

The hope is it can provide some psychological reprieve amid Israel’s brutal war on the besieged enclave. pic.twitter.com/TDycnRivtl

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 1, 2024