Trupat e aviacionit amerikan “fluturojnë” me “Blackhawk” mbi kampin Bondsteel

Trupat e aviacionit amerikan, zviceran dhe hungarez të caktuar në Komandën Rajonale Lindore në kuadër të misionit KFOR-it janë bashkuar për një fluturim mbi Kampin Bondsteel.

Në një postim në Facebook bëhet e ditur se trupat amerikane fluturonin me UH-60 Blackhawk, hungarezët fluturonin me H-145M dhe zviceranët fluturonin me aeroplanin AS-532 Cougar.

“KFOR vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.

KFOR punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë”, thuhet në njoftim.