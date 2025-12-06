Trupë ndërkombëtare për qeverisjen e Gazës pritet të shpallet deri në fund të vitit 2025

Sipas burimeve arabe dhe perëndimore, një strukturë ndërkombëtare që do të marrë përsipër qeverisjen e Gazës në fazën e ardhshme të armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja pritet të shpallet deri në fund të këtij viti, raportoi Associated Press.
Sipas marrëveshjes së armëpushimit, autoriteti i ri — i quajtur “Bordi i Paqes” dhe i kryesuar nga presidenti amerikan Donald Trump — do të mbikëqyrë rindërtimin e Gazës përmes një mandati dyvjeçar të OKB-së, me mundësi rinovimi. Ai pritet të përfshijë rreth një duzinë liderësh nga Lindja e Mesme dhe Perëndimi.
Gjithashtu pritet të shpallet një komitet i teknokratëve palestinezë që do të menaxhojë punët e përditshme në Gazën pas luftës.
Sipas një diplomati perëndimor që foli nga Kajro, njoftimi pritet të bëhet gjatë takimit të Trump me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu më vonë këtë muaj.
Marrëveshja e armëpushimit parashikon gjithashtu krijimin e një Force Ndërkombëtare të Stabilizimit, e armatosur, e cila do të sigurojë rendin dhe do të mbikëqyrë çarmatosjen e Hamasit — një kërkesë kryesore e Izraelit.
Zbatimi i planit dhe sfidat në terren
Kjo lëvizje do të përbënte një hap të rëndësishëm në zbatimin e planit 20-pikësh të Trump për Gazën, e shkatërruar nga ofensiva dyvjeçare izraelite.
Armëpushimi, në fuqi që nga 10 tetori, është testuar vazhdimisht nga shkeljet izraelite. Faza e parë e marrëveshjes është drejt përfundimit, megjithëse Hamasi ende nuk ka dorëzuar mbetjet e pengut të fundit izraelit të listuar në marrëveshje.
Zyrtari arab tha se diskutimet vazhdojnë për vendet që do të marrin pjesë në forcën e stabilizimit. Vendosja në terren mund të nisë në tremujorin e parë të vitit 2026 — një afat i konfirmuar edhe nga një zyrtar amerikan, i cili tha se “trupat në terren” mund të bëhen realitet në fillim të vitit të ardhshëm.
Çështjet e hapura: çarmatosja e Hamasit dhe roli palestinez
Faza e dytë e bisedimeve, e konsideruar më e vështira, do të përqendrohet në çarmatosjen e Hamasit — një kusht që grupi nuk e ka pranuar — dhe tërheqjen e forcave izraelite nga rreth gjysma e territorit të Gazës, në momentin që vendoset forca ndërkombëtare.
Ndërkohë, mbetet e paqartë financimi për rindërtimin e Gazës.
Palestinezët kanë shprehur shqetësim për rolin e kufizuar palestinez në autoritetin e ri dhe mungesën e një zotimi të qartë për shtetësi të ardhshme. Qeveria e Netanyahut vazhdon të kundërshtojë krijimin e një shteti palestinez, ndërsa plani i ndërmjetësuar nga SHBA përmend vetëm një “mundësi të kushtëzuar” për këtë.
Ky zhvillim pritet të ndikojë thellësisht në formësimin e administrimit të Gazës pas luftës, me sfida të mëdha politike dhe humanitare ende të pazgjidhura. /mesazhi