Trupi ju paralajmëron para se të thahet/ 7 shenja të fshehta që tregojnë mungesën e ujit

Lodhja e vazhdueshme, dhimbjet e kokës dhe mungesa e përqendrimit mund të mos jenë gjithmonë pasojë e një dite të ngarkuar. Në shumë raste, këto mund të jenë sinjale që trupi nuk po merr sasinë e nevojshme të ujit.
Hidratimi luan një rol të rëndësishëm në funksionimin normal të organizmit, duke ndikuar në temperaturën e trupit, punën e trurit, tretjen dhe qarkullimin e gjakut.
Megjithatë, shumë njerëz nuk konsumojnë mjaftueshëm lëngje gjatë ditës, sidomos gjatë periudhave me temperatura të larta ose kur janë të angazhuar me aktivitete të shumta.
Një nga shenjat më të njohura të mungesës së ujit është etja, por ajo nuk është i vetmi tregues. Urina me ngjyrë të errët, goja dhe buzët e thata, marramendja, lodhja dhe dhimbjet e kokës mund të jenë sinjale se organizmi ka nevojë për më shumë lëngje.
Mungesa e hidratimit mund të ndikojë edhe në funksionimin e trurit. Vështirësitë në përqendrim, nervozizmi dhe ndjenja e lodhjes mund të shfaqen edhe pas një pushimi të mjaftueshëm.
Edhe lëkura mund të tregojë mungesën e ujit. Kur organizmi nuk është i hidratuar sa duhet, ajo mund të bëhet më e thatë, të humbasë elasticitetin dhe të duket më e lodhur.
Një tjetër pasojë mund të jetë ndikimi në sistemin tretës. Uji ndihmon funksionimin normal të zorrëve dhe mungesa e tij lidhet shpesh me probleme si kapsllëku.
Sasia e ujit që i nevojitet një personi ndryshon sipas moshës, peshës, aktivitetit fizik, temperaturave dhe gjendjes së përgjithshme shëndetësore. Përveç ujit, hidratimi mund të ndihmohet edhe nga çajrat pa sheqer, qumështi dhe ushqimet me përmbajtje të lartë uji, si shalqiri, kastravecat dhe domatet.
Pirja e ujit në mënyrë të rregullt gjatë gjithë ditës është një mënyrë e thjeshtë për të ndihmuar trupin të funksionojë më mirë. Në raste kur shfaqen marramendje e fortë, dobësi, konfuzion ose urinë shumë e errët që nuk përmirësohen pas konsumimit të lëngjeve, këshillohet konsultimi me mjekun për një vlerësim më të detajuar.