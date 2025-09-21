Tubim mbështetës për ish-presidenten Kirchner në Buenos Aires

Mijëra njerëz u tubuan në kryeqytetin argjentinas Buenos Aires për të treguar mbështetje për ish-presidenten Cristina Fernandez de Kirchner, raporton Anadolu.
Demonstrata u mbajt përpara rezidencës së ish-presidentes Fernandez de Kirchner në San Jose, ku ajo ka qenë në arrest shtëpiak për 100 ditë në lidhje me rastin e korrupsionit “Vialidad”.
Protestuesve të mbledhur nën sloganet “Lironi Cristinën” dhe “100 ditë padrejtësi”, iu bashkuan lëvizja La Campora dhe grupe të tjera Peroniste.
Gjatë demonstratës, Fernandez de Kirchner përshëndeti mbështetësit e saj nga ballkoni dhe iu bashkua thirrjeve për lirimin e saj.
Ish-presidentja argjentinase bëri paraqitjen e saj më të gjatë publike që nga fillimi i arrestit shtëpiak dhe pak para protestës ajo kritikoi politikat ekonomike të presidentit Javier Milei në llogarinë e saj në mediat sociale.
Guvernatori i kryeqytetit Buenos Aires, Axel Kicillof, gjithashtu shprehu mbështetjen e tij për ish-presidenten, duke theksuar implikimet politike të ndalimit të saj.