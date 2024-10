Turistë në dynjanë e Allahut – Fragment

“O Allah!

Unë nuk falem për Ty, ashtu siç e meriton Madhëria Jote;

As nuk agjëroj, ashtu siç vepronte Davudi;

Nuk duroj, kur sëmurem, siç duronte Ejubi;

E, as nuk të lavdëroj duke të falënderuar Ty, siç të lavdëronte Junusi në barkun e balenës;

Dhe, as nuk e marr fenë fort, siç e merrte Jahjai;

Nuk e ruaj shikimin, siç i ruante tërë gjymtyrët Jusufi.

Nuk jam aq tolerant, deri aty sa t’u them: “Shkoni, ju jeni të falur!”

Por, unë, sikur ata, të dua, o Allah!”

_________________________

Dr. Mustafa Mahmud, nga libri: Turistë në dynjanë e Allahut

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja