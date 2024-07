‘Turistë, shkoni në shtëpi!’, turizmi masiv zemëron vendasit. Si po veprojnë rajonet e prekura?

Qindra shoqata në Spanjë të njohura si Ecologistas marshuan nëpër qytetin El Puerto de Santa Maria më 20 korrik për të denoncuar “turizmin masiv të pakontrolluar”, duke brohoritur: “Qyteti ynë nuk është në shitje!”

Mijëra protestues marshuan më 6 korrik në Barcelonë për numrin e madh të vizitorëve, duke i paraprirë një tjetër demonstrate të madhe kundër turizmit masiv më 22 korrik në Mallorca.

Spanja regjistroi 24 milionë turistë më shumë në tremujorin e parë të 2024 krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, që përfaqëson një rritje vjetore prej 14.5 për qind.

Vendi kishte regjistruar tashmë një nivel të lartë të të gjitha kohërave në vizitorët ndërkombëtarë në 2023. Bumi i turizmit po rrit çmimet në dyqane si dhe kostot e strehimit, një rritje për të cilën vendasit thonë se po ndërlikon aksesin e tyre në strehim.

Destinacionet e njohura në Spanjë si Barcelona dhe Sevilja, por edhe Venecia në Itali, Étretat në Francë dhe Athina dhe Paros në Greqi, të gjitha pësuan një rënie të turizmit gjatë viteve të Covid-19.

Turizmi në Europë dhe gjetkë tani po rritet përsëri, me njerëz të inkurajuar nga fluturimet me kosto të ulët ose promovimi i faqeve të caktuara në rrjetet sociale.

Sektori përfaqëson një burim të madh të ardhurash për vendet në fjalë. Rritja e vizitorëve dhe çmimeve në Spanjë, për shembull, çoi në rritjen e shpenzimeve turistike me 22.6 për qind në tremujorin e parë të 2024, duke tejkaluar 31.5 miliardë euro, sipas Institutit Kombëtar të Statistikave.

Megjithatë, turizmi masiv i pakontrolluar gjithashtu përfaqëson gjithnjë e më shumë një plagë për popullsinë vendase. Qyteti më i vizituar i Spanjës, Barcelona, ​​mirëpret rreth 12 milionë njerëz në vit, shumë prej të cilëve mbërrijnë me anije turistike.

Rritja e numrit të turistëve çdo vit po ushtron presion mbi shërbimet shëndetësore, furnizimin me ujë dhe strehimin, në dëm të banorëve, Rreth 3,000 njerëz marshuan nëpër qytetin e Gaudi në fillim të korrikut duke brohoritur, “Turistë, shkoni në shtëpi!.

Autoritetet reaguan duke njoftuar se do të ndalojnë marrjen me qira të apartamenteve për turistët deri në vitin 2028. Kryebashkiaku i majtë i qytetit Jaume Collboni njoftoi gjithashtu planet për të rritur taksën turistike për ata që vizitojnë qytetin për më pak se 12 orë.

Vendasit në Andaluzi, një tjetër destinacion spanjoll i popullarizuar nga turistët, kanë shprehur gjithashtu zemërimin e tyre me turizmin masiv.

“Unë ëndërroj të dal në pension, të jap apartamentin tim me qira dhe të largohem nga Sevilja,” tha Francisco Martinez, presidenti i shoqatës së lagjes Ancha la Feria.

“Qendra e qytetit mund të jetë e mirë për të pirë një birrë, por është bërë një vend agresiv dhe i padurueshëm për të jetuar.”

Kryetari konservator i Seviljes, Jose Luis Sanz, njoftoi në shkurt se një plan ishte duke u zhvilluar për të vendosur një tarifë hyrjeje në Plaza de Espana, një atraksion i madh veçanërisht i popullarizuar për turistët që vizitojnë kryeqytetin andaluzian.

“Ne po planifikojmë të mbyllim Plaza de España”, shkroi ai në X.

Autoritetet në Venecia, Itali, kanë nisur një program pilot për turistët ditorë, me një tarifë hyrjeje prej 5 €. Masa u konsiderua e pamjaftueshme nga shumica e banorëve, të cilët do të kishin preferuar të kufizonin numrin e vizitorëve në ditë për të mbrojtur me sukses qytetin.

Peruja, për shembull, miratoi një masë për të kufizuar aksesin në Machu Picchu në 2,500 vizitorë në ditë.

Qytete të tjera europiane, si Amsterdami kanë zgjedhur të rrisin taksën turistike. Kryeqyteti holandez konfirmoi se po rritte taksën në dhomat e hoteleve në 12.5 për qind të çmimit për të gjithë vizitorët.

Qyteti, i cili po punon në mënyrë aktive për të parandaluar llojin e turizmit që rrezikon cilësinë e jetës për banorët e tij, ka ashpërsuar gjithashtu rregullat e tij për të frenuar turizmin e lidhur me konsumin e kanabisit dhe ka ndaluar ndërtimin e hoteleve të reja.

Në lagjen athinase të Metaxourgeio në Greqi, vendasit janë gjithnjë e më të frustruar nga prania e turistëve. Numri i përgjithshëm i qirave afatshkurtra në Athinë është rritur me pothuajse 500 përqind në më pak se një dekadë.

Për të ngadalësuar fenomenin e turizmit masiv, Greqia ka nisur të rrisë taksat dhe të dyfishojë investimin minimal për vizën e artë. Megjithatë qeveria po heziton të miratojë masa më të rrepta.

Nga 32.7 milionë njerëz që vizituan Greqinë vitin e kaluar, rreth 3.4 milionë, ose një në 10, vizituan Santorinn, i cili ka vetëm 15.500 banorë.

Edhe Franca po përballet me problemin e turizmit masiv. Autoritetet e saj janë veçanërisht të shqetësuara se si të menaxhojnë miliona vizitorë kryesisht në disa vende si Parisi , Mont-Saint-Michel dhe Parku Kombëtar Calanques, pranë Marsejës.

Rreth 1.5 milionë turistë vizitojnë çdo vit, Étretat në bregun verior të Francës për të vizituar shkëmbinjtë e famshëm, duke vënë ndonjëherë në rrezik jetën e tyre për të bërë foto për rrjetet sociale.

Japonia reagoi kohët e fundit kundër këtij lloji turizmi kur autoritetet e qytetit të vogël të Fujikaëaguchiko pranë malit Fuji ndërtuan panele rrjete rrjetë për të mbuluar një pamje veçanërisht të vizituar të stratovolcano.

Nisma synonte të fshihte pamjen panoramike nga turistët. Përtej tensioneve mes turistëve dhe banorëve, turizmi masiv shpesh çon në degradim mjedisor.

Në Étretat, shkelja e brigjeve shkakton erozionin dhe shkatërrimin e biodiversitetit. Anijet turistike që zbarkojnë në lagunat e cekëta të Venecias shkaktojnë dëme të mëdha.

Dhe në malin Everest, mbipopullimi shkakton ndotje, me ushtrinë nepaleze që evakuoi 11 tonë mbeturina dhe katër kufoma nga “çatia e botës” dhe dy majat e tjera të Himalajeve vetëm këtë vit. /abcnews