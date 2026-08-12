Turistët dynden për fenomenin e rrallë, fluturojnë çmimet e hoteleve

Shikoni sa kushton një natë në Spanjë e Irlandë…
Çmimet e akomodimit në hotele në disa qytete evropiane janë rritur ndjeshëm përpara eklipsit total diellor, pasi qindra mijëra turistë udhëtojnë për në Islandë dhe Spanjë për të parë fenomenin e rrallë astronomik.
Eklipsi total diellor do të jetë i dukshëm të mërkurën, më 12 gusht, dhe ndër vendet më tërheqëse evropiane për vëzhgimin e tij janë Islanda dhe Spanja, shkruan Guardian.
Në Reykjavík, një nga vendet më të arritshme për të parë eklipsin total, çmimi mesatar i një dhome hoteli për natën para ngjarjes arriti në 793 dollarë. Kjo është 98 përqind më shumë se e njëjta ditë e vitit të kaluar, sipas të dhënave nga Lighthouse Intelligence.
Kërkesë e lartë është regjistruar edhe në Spanjë, ku autoritetet presin rreth 460,000 turistë të huaj që do të udhëtojnë kryesisht për eklipsin.
Rritja e çmimeve është veçanërisht e theksuar në A Coruña në veri të vendit, ku çmimi mesatar i dhomës është rritur me 135 përqind krahasuar me vitin e kaluar, në 451 dollarë.
Çmimet në Majorka janë rritur me 24 përqind, në një mesatare prej 448 dollarësh, ndërsa akomodimi në hotel në Santiago de Compostela është 34 përqind më i shtrenjtë, dhe në Bilbao me 67 përqind.
Akomodimi në qytete dhe fshatra më të vogla përgjatë shtegut të eklipsit total është rezervuar muaj më parë, dhe ka pasur raste të turistëve nga Shtetet e Bashkuara që kanë organizuar shkëmbime shtëpish me banorët e rajonit spanjoll të Castilla y León.
Fluksi i madh i vizitorëve është gjithashtu një sfidë për autoritetet spanjolle për shkak të rrezikut të lartë të zjarreve në pyje.
Policia pret rreth 1.5 milion udhëtime shtesë me makinë të mërkurën, dhe për shkak të kushteve jashtëzakonisht të thata të motit, autoritetet po paralajmërojnë se edhe shkëndija më e vogël mund të shkaktojë zjarr.
Spanja do të vendosë rreth 35,000 policë dhe personel tjetër sigurie për të ndihmuar. Barbekjutë dhe fishekzjarrët janë të ndaluara, si dhe parkimi pranë bimësisë së thatë, ndërsa rajoni i Valencias ka mbyllur parqet natyrore dhe ka ndaluar lëvizjen në shtigje të caktuara rurale. /tesheshi