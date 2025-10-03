Turku Ulutash rikthehet në komandën e KFOR-it: Prioriteti im është siguria për të gjitha komunitetet

Gjeneralmajori i Ushtrisë Turke, Özkan Ulutash, është rikthyer në krye të komandës së KFOR-it.
Në fjalën e tij, Ulutash premtoi përkushtim dhe theksoi rëndësinë e vazhdimit të misionit për të siguruar një ambient të sigurt dhe liri lëvizjeje për të gjitha komunitetet në Kosovë.
“KFOR-i ka shërbyer shumë mirë për Kosovën dhe është i gatshëm për çdo sfidë të sigurisë që mund të lindë. Po ashtu, dua të falënderoj KFOR-in për respektin dhe mbështetjen e dhënë ndaj partnerëve dhe komunitetit që shërben. Si pjesë e KFOR-it, prioritetet e mia gjatë këtij misioni kanë qenë gjithmonë të siguroj një mjedis të sigurt dhe të qëndrueshëm dhe të mbroj sigurinë e të gjitha komuniteteve në Kosovë”, deklaroi ai.