Turqi: Hafizët përsërisin Kuranin së bashku në ndërtesën historike

Në qytetin turk Erzurum, hafizëve që iu është dobësuar mësimi përmendësh i Kuranit (hifzi), po e riforcojnë hifzin e tyre në një ndërtesë shekullore, raporton Anadolu.
Konaku historik “Niyazi Bey”, që vlerësohet të jetë ndërtuar në fillim të viteve 1900, u shndërrua në Qendrën “Ebubekir Efendi Darul Huffaz” afërsisht një vit më parë.
Qendra, e cila vepron nën kujdesin e Presidencës së Çështjeve Fetare të Turqisë (Diyanet), u ofron hafizëve mundësinë për të përsëritur Kuranin para mësuesve.
Qendra shumëfunksionale ofron gjithashtu mësime në fusha fetare si tefsiri, hadithi dhe gjuhë arabe.
– “Hifzi im ishte shumë i dobët, e përsërita dhe mora certifikatën”
Miraç Bakır, i cili e përforcoi mësimin përmendësh të Kuranit në qendër, tha: “Kur erdha këtu, nuk kisha certifikatë dhe hifzin e kisha shumë të dobët. Erdha këtu dhe e përsërita. E dhashë provimin dhe mora certifikatën në korrik”.
Gamze Şimşek deklaroi gjithashtu se ajo vjen çdo ditë për të përsëritur mësimin përmendësh, duke shtuar se po përgatitet edhe për universitet.
Yunus Palancıoğlu shpjegoi se pas një viti në qendër, i ka forcuar aftësitë e saj të mësimit përmendësh, duke thënë: “Nëse nuk e përsërit, harrohet. Tani vij çdo ditë. I falënderoj të gjithë ata që kontribuuan”.