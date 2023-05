Turqi: Rezultatet priten më herët këtë herë

Rezultatet për balotazhin presidencial priten më herët në krahasim me raundin e parë.

Ahmet Yener, kryetar i Bordit të Lartë Zgjedhor, shpjegoi në një deklaratë televizive se numërimi zgjati më shumë më 14 maj sepse votimi përfshinte 24 parti që konkurronin për parlament dhe katër kandidatë për president.

Ndalimi i transmetimit për shpalljen e rezultateve ka të ngjarë të hiqet rreth orës 18:30 me kohën lokale

YSK (Supreme Election Council) Chairman Ahmet Yener made a statement at the school where he cast his vote. Yener said, “We think that the results will come sooner since only the presidential candidates are competing in this election.”

