Turqia bëhet qendër ndihmash për refugjatët palestinezë

Një rregullore që miraton hapjen e një zyre të Agjencisë së OKB-së për Ndihmë dhe Punë për Refugjatët Palestinezë (UNRWA) në Ankara u publikua të shtunën në Gazetën Zyrtare të Turqisë.
Ky është një hap i rëndësishëm në synimin e Turqisë për të dërguar më shumë ndihma për popullin palestinez, në një kohë kur sulmet izraelite kanë shkaktuar masakra në Gaza.
Sipas gazetës Sabah, marrëveshja me UNRWA-n do ta kthejë Turqinë në qendrën kryesore të furnizimeve për refugjatët palestinezë dhe në pikë koordinimi për ndihmat mes vendeve të Kaukazit, Lindjes së Mesme dhe rajoneve të tjera.
Turqia është anëtare e Komisionit Këshillimor të UNRWA-s që nga themelimi i saj në vitin 1949. Agjencia ofron shërbime thelbësore si kujdes shëndetësor, arsim dhe ndihmë emergjente për refugjatët palestinezë në Bregun Perëndimor, Jerusalemin Lindor, Rripin e Gazës, Liban, Siri dhe Jordani.
Zyra e re e UNRWA-s në Ankara do të përforcojë rolin e Turqisë si kontribuuese e madhe financiare – vetëm në vitin 2023 vendi dhuroi 10 milionë dollarë për agjencinë, ndërsa gjatë konfliktit të fundit shtoi edhe 15 milionë dollarë përmes AFAD-it dhe organizatave vullnetare.
Turqia dhe organizatat bamirëse turke janë ndër ndihmuesit më aktivë të palestinezëve, duke ofruar ushqim, ilaçe, rroba dhe mjete higjienike, me ndihmën ushqimore që përbën pjesën më të madhe të kontributeve që nga tetori 2023. /mesazhi