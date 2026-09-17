Turqia dënon sulmet e Huthive, mirëpret hapat kundër vendbanimeve të paligjshme izraelite

Turqia dënoi sot një sulm me dron që synonte Arabinë Saudite fundjavën e kaluar dhe veprimet e ndërmarra nga Huthit, ndërsa përshëndeti hapat e 12 vendeve për të kufizuar lidhjet tregtare dhe të biznesit me vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Duke folur në konferencën javore për media të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare në Ankara, zëdhënësi i ministrisë Zeki Akturk tha se Ankaraja dënon sulmin me dron që synonte Arabinë Saudite si dhe veprimet e ndërmarra nga Huthit.
Ai tha se veprime të tilla që kërcënojnë stabilitetin rajonal duhet të marrin fund sa më shpejt të jetë e mundur, duke paralajmëruar se kërcënimi i vazhdueshëm i Huthive në Detin e Kuq dhe Ngushticën Bab el-Mandeb ndikon negativisht jo vetëm në sigurinë rajonale, por edhe në tregtinë ndërkombëtare detare dhe stabilitetin global.
Duke iu referuar veprimeve të Izraelit në rajon, Akturk tha se Izraeli po e thellon më tej paqëndrueshmërinë duke vazhduar sulmet e njëkohshme në Liban, Siri dhe Palestinë. Ai përshëndeti hapat e ndërmarra nga 12 vende, të udhëhequra nga Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Kanadaja, për të ndaluar marrëdhëniet tregtare dhe të biznesit me vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Akturk i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të shkojë përtej deklaratave dhe të marrë “masa konkrete dhe parandaluese” në përgjigje të sulmeve izraelite që synojnë kampet që strehojnë palestinezë të zhvendosur në Gaza dhe zonat e banimit në Libanin jugor.
“Ne theksojmë edhe një herë se Izraeli duhet t’i japë fund menjëherë veprimeve të tij që shkelin ligjin ndërkombëtar në mënyrë që të sigurojë paqen dhe stabilitetin në rajon”, tha ai.
– Aleanca e Mbrojtjes së Mekës
Duke iu përgjigjur pyetjeve pas informimit, ministria tha se Aleanca e Mbrojtjes së Mekës midis Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite bazohet në marrëdhëniet dhe bashkëpunimin e gjatë të mbrojtjes së vendeve si dhe në parimet e mbrojtjes dhe parandalimit kolektiv.
“Marrëveshja nuk drejtohet kundër asnjë vendi, as nuk përbën një alternativë ndaj marrëdhënieve ekzistuese të palëve me vendet e treta”, tha ministria.
Ajo shtoi se aktivitetet që synojnë rritjen e bashkëpunimit ushtarak, rritjen e ndërveprimit dhe forcimin e aftësive mbrojtëse po kryhen në koordinim midis tre vendeve, ndërsa përpjekjet për institucionalizimin e aleancës po vazhdojnë.
– Vizita e kryeministrit grek në Kastellorizo (Meis)
Ministria gjithashtu kritikoi vizitën e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis në Kastellorizo, i njohur si Meis në Turqi, duke thënë se Ankaraja ka ndjekur nga afër kontaktet e tij me personelin ushtarak të vendosur në ishull.
Ajo tha se prania e personelit ushtarak dhe një anijeje luftarake në Kastellorizo, i cili iu transferua Greqisë sipas Traktatit të Paqes të Parisit të vitit 1947 me kusht që të mbetej i demilitarizuar, është e papajtueshme me statusin e ishullit dhe nuk kontribuon në paqe dhe stabilitet.
Turqia i kërkoi Greqisë “të përmbushë detyrimet e saj që rrjedhin nga traktatet ndërkombëtare dhe të përmbahet nga aktivitetet e papajtueshme me statusin e demilitarizuar të ishujve”.
Ministria tha se Ankaraja mbështet zhvillimin e marrëdhënieve me Greqinë në bazë të fqinjësisë së mirë dhe dialogut, ndërsa mbetet e vendosur të mbrojë të drejtat dhe interesat e saj sipas ligjit ndërkombëtar.
– Vendimi i SHBA-së për embargon e armëve ndaj Administratës Greko-Qipriote
Lidhur me vendimin e Washingtonit për të zgjatur heqjen e embargos së armëve ndaj Administratës Greko-Qipriote për një vit tjetër, deri më 30 shtator 2027, ministria tha se ky veprim mund të ndikojë negativisht në “ekuilibrat e ndjeshëm dhe mjedisin e besimit” në ishull.
Ministria u bëri thirrje palëve të treta të shmangin veprimet që mund të dëmtojnë ekuilibrin delikat në ishull dhe të braktisin praktikat që shpërfillin popullin turk qipriot.
“Turqia, si vend garantues, do të vazhdojë, siç ka bërë në të kaluarën, të marrë masat e nevojshme në bashkëpunim me autoritetet e TRNC-së (Republikës Turke të Qipros Veriore) për sigurinë, paqen dhe prosperitetin e turqve qipriotë”, shtoi ajo.