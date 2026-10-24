Turqia dënon sulmin vdekjeprurës ndaj një kishe në Jordani

Turqia dënoi sulmin e armatosur vdekjeprurës të së premtes ndaj një kishe në provincën Karak të Jordanisë, duke shprehur solidaritet me vendin dhe popullin e tij, transmeton Anadolu.
“Dënojmë fuqishëm sulmin e armatosur të kryer ndaj një kishe në provincën Karak të Jordanisë”, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme turke të publikuar të shtunën.
Ministria shprehu ngushëllime për familjet e viktimave dhe popullin jordanez, ndërsa të plagosurve u uroi shërim të shpejtë.
“Ritheksojmë solidaritetin tonë me Jordaninë përballë këtij sulmi të urryer, që shënjestroi unitetin dhe paqen e vendit”, thuhet në deklaratë.
Numri i të vdekurve nga sulmi ndaj kishës është rritur në tetë, njoftoi të shtunën ministri i Shëndetësisë i Jordanisë.
Të premten, drejtori i Sigurisë Publike të Jordanisë, Obaidallah Maaytah, kishte njoftuar se nga sulmi ishin vrarë shtatë persona dhe ishin plagosur 27 të tjerë.