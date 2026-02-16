Turqia dënon vendimin e Izraelit për shpalljen e tokave në Bregun Perëndimor si “pronë shtetërore”

Kreu i Drejtorisë së Komunikimit të Turqisë, Burhanettin Duran dënoi sot ashpër vendimin e Izraelit për të kthyer zonat në Bregun Perëndimor të pushtuar në “pronë shtetërore”, transmeton Anadolu.
Ai e quajti këtë veprim “shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare”, duke thënë se shkon “kundër ndërgjegjes së përbashkët të njerëzimit dhe është vazhdim i politikave dhe praktikave të tij gjenocidale”.
Duran nënvizoi se nisma të tilla thellojnë padrejtësinë në rajon dhe shënjestrojnë qëllimisht shpresat për paqe, qetësi rajonale dhe siguri.
“Kjo qasje, e cila shpërfill të drejtat historike dhe ligjore të popullit palestinez dhe synon të ndryshojë strukturën demografike dhe ligjore, do të jetë një nga pengesat më të mëdha për stabilitet të qëndrueshëm në rajon”, shkroi ai në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Ai hodhi poshtë “të gjitha format e uzurpimit të territoreve palestineze”, duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të marrë përgjegjësinë për ndalimin e aktivitetit të “kësaj paligjshmërie” dhe vendosjen e paqes së qëndrueshme bazuar në një zgjidhje me dy shtete.
“Si Turqi, nën udhëheqjen e presidentit tonë Recep Tayyip Erdogan, ne do të vazhdojmë të mbrojmë një zgjidhje të drejtë të bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut dhe të mbrojmë kauzën e drejtë të vëllezërve dhe motrave tona palestineze”, tha ai.
Deklarata erdhi një ditë pasi qeveria izraelite miratoi një propozim për të regjistruar tokën palestineze në Bregun Perëndimor si “pronë shtetërore”.
Transmetuesi publik i Izraelit raportoi se propozimi u paraqit nga ministri i Financave Bezalel Smotrich, ministri i Drejtësisë, Yariv Levin dhe ministri i Mbrojtjes, Israel Katz.
Palestinezët i shohin masat si një fillim për aneksimin formal të Bregut Perëndimor dhe një hap drejt aneksimit “de facto” të pjesëve të mëdha të territorit, lëvizje që ata thonë se do të minojnë kornizën e zgjidhjes me dy shtete të miratuar nga Kombet e Bashkuara.