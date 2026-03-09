Turqia dhe BE mbajnë takim virtual të nivelit të lartë për Iranin

Turqia dhe Bashkimi Evropian (BE) mbajtën një takim virtual të nivelit të lartë për të diskutuar zhvillimet e fundit në Iran dhe rritjen e tensioneve rajonale, transmeton Anadolu.
Seanca bashkoi Zëvendëspresidentin turk Cevdet Yilmaz, Presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, së bashku me përfaqësues nga vende të tjera rajonale.
Në një deklaratë të shpërndarë në llogarinë e tij NSosyal pas takimit, Yilmaz tha se bisedimet u fokusuan në vlerësimin e ndikimeve humanitare dhe gjeopolitike të konfliktit, i cili mbart një rrezik të rëndësishëm për përhapje në gjithë rajonin.
Yilmaz tha se qëllimi kryesor i Turqisë mbetet përfundimi i shpejtë i armiqësive për të mbrojtur stabilitetin rajonal, paqen dhe prosperitetin ekonomik global.
“Ne dënojmë edhe sulmet që synojnë vende të treta, dhe vazhdojmë përpjekjet tona diplomatike në mënyrë multilaterale për të sjellë konfliktet drejt përfundimit”, tha Yilmaz.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë rritur ndjeshëm që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një sulm në shkallë të gjerë kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri tani më shumë se 1.200 persona, përfshirë liderin suprem iranian Ali Khamenei dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme të gjera, duke shënjestruar baza amerikane, objekte diplomatike dhe personel ushtarak në të gjithë rajonin, si dhe disa qytete izraelite.
Në total, tetë anëtarë të shërbimit amerikan kanë humbur jetën gjatë konfliktit në vazhdim.