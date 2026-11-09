Presidenti iranian: Teherani i hapur për negociata për t’i dhënë fund situatës “as luftë, as paqe”

Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian tha sot se Teherani mbetet i hapur për negociata për t’i dhënë fund situatës së vendit “as luftë, as paqe”, duke theksuar se Irani kërkon dialog me SHBA-në bazuar në respektin reciprok, por nuk do t’i dorëzohet presionit, transmeton Anadolu.
Duke folur në një ceremoni, Pezeshkian tha se udhëheqësi suprem Mojtaba Khamenei ka udhëzuar zyrtarët që t’i japin fund gjendjes “as luftë as paqe”, sipas një deklarate të publikuar në faqen e internetit të presidencës iraniane.
“Ne mund të negociojmë me dinjitet dhe ta zgjidhim çështjen me dinjitet. Ne favorizojmë dialogun dhe negociatat”, tha ai. Pezeshkian theksoi se logjika dikton zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me negociata dhe jo me luftë sa herë që të drejtat e një vendi mund të sigurohen përmes dialogut.
“Megjithatë, ne nuk do t’i dorëzohemi forcës dhe bullizmit”, shtoi ai. Duke kujtuar fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, presidenti përsëriti se Irani kërkon negociata të bazuara në drejtësi dhe kushte të barabarta ndërsa refuzon të heqë dorë nga të drejtat e tij nën presion.
Duke iu referuar atyre që ai i përshkroi si komplote nga kundërshtarët e Iranit për të minuar vendin, Pezeshkian theksoi rëndësinë e forcimit të prodhimit vendas dhe përmbushjes së nevojave kombëtare për të rritur qëndrueshmërinë dhe pavarësinë.
Ai bëri thirrje për ruajtje të energjisë dhe konsum më efikas për të kapërcyer sfidat ekonomike dhe të lidhura me energjinë. Komentet e tij vijnë në mes të përpjekjeve diplomatike për të zgjidhur tensionet midis Teheranit dhe Washingtonit pas ofensivës ushtarake amerikano-izraelite kundër Iranit që filloi më 28 shkurt.
Të dy vendet nënshkruan memorandumin 14-pikësh të Islamabadit në qershor pas negociatave të ndërmjetësuara nga Pakistani, por mosmarrëveshjet mbi zbatimin e tij dhe tensionet e përtëritura ushtarake kanë penguar një zgjidhje të qëndrueshme.