Turqia dhe Maqedonia e Veriut nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi në shëndetësi

Turqia dhe Maqedonia e Veriut kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi në fushën e shëndetësisë dhe shkencave mjekësore, me qëllim forcimin e bashkëpunimit në kujdesin shëndetësor, njoftoi të shtunën ministri turk i Shëndetësisë, Kemal Memisoglu, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën sociale turke NSosyal, Memisoglu tha se Turqia po vazhdon të zgjerojë bashkëpunimin ndërkombëtar në sektorin e shëndetësisë.
Ai tha se është takuar me homologun e tij nga Maqedonia e Veriut, Sasho Klekovski, në margjinat e Kongresit të 12-të Botëror Turkik të Mjekësisë, ku të dy vendet kanë nënshkruar memorandumin.
“Synojmë të zhvillojmë përpjekjet tona të përbashkëta në shumë fusha, veçanërisht në shëndetin publik, farmaceutikë dhe pajisje mjekësore, investime në shëndetësi dhe digjitalizimin e shërbimeve shëndetësore”, tha Memisoglu.
Ministri turk shprehu besimin se marrëveshja do ta forcojë më tej bashkëpunimin dypalësh në fushën e shëndetësisë.
“Besoj sinqerisht se bashkëpunimi ynë në fushën e shëndetësisë do të forcohet edhe më shumë në periudhën e ardhshme dhe shpresoj që marrëveshja që kemi nënshkruar të sjellë rezultate pozitive për vendet tona”, shtoi ai.