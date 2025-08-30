Turqia feston 103-vjetorin e Ditës së Fitores

Turqia shënon sot 103-vjetorin e Ditës së Fitores së 30 gushtit, me presidentin Recep Tayyip Erdoğan që e theksoi këtë ditë si simbol të vendosmërisë së kombit turk për liri, qëndrueshmëri dhe pavarësi të përjetshme, transmeton Anadolu.
“Si komb, po përjetojmë gëzimin të ndiejmë përsëri krenarinë dhe entuziazmin e Ditës së Fitores së 30 gushtit, një nga momentet dhe faqet e arta në historinë tonë”, tha Erdoğan në një deklaratë.
“Kjo ditë e lavdishme është një nga mishërimet më të forta të vullnetit të paparë, besimit të palëkundur dhe heroizmit që kombi turk shfaqi për pavarësi dhe të ardhmen”, shtoi ai.
Erdoğan tha se “Fitorja e Madhe”, e arritur nëpërmjet patriotizmit të ushtrisë dhe vendosmërisë së kombit, “rrëzoi zinxhirët e skllavërisë”, hodhi themelet e Republikës dhe qëndron si një simbol i ringjalljes së kombit, luftës për “ekzistencë” dhe “pavarësi të përjetshme”.
“Kjo është një fitore kaq e madhe saqë frymëzoi shpresë jo vetëm për kombin turk, por edhe për kombet e tjera të shtypura, duke u bërë simbol i idealit të pavarësisë”, shtoi ai.
Ai tha se nëpërmjet kësaj fitoreje, kombi turk i dëshmoi edhe një herë botës se “nuk mund të nënshtrohet kurrë, nuk pranon kurrë skllavërinë dhe nuk bën kurrë kompromis me pavarësinë e tij”.
Presidenti turk theksoi se Fitorja e Madhe nuk është thjesht një kujtim historik, por “një udhërrëfyes që vepron si burim drite” për të ardhmen e kombit.
Ai tha se përgjegjësia e sotme është ta çojnë “pishtarin e pavarësisë të ndezur më 30 gusht” drejt një “të ardhme më të fortë” nëpërmjet “unitetit dhe solidaritetit”, duke theksuar se në Shekullin e Turqisë, detyra kryesore është ta bëjnë atdheun, të besuar nga sakrificat e paraardhësve, “më të fuqishëm dhe më të begatë”.
Ai nderoi themeluesin e Republikës së Turqisë, Mustafa Kemal Ataturkun, shokët e tij dhe të gjithë dëshmorët, u bëri homazhe veteranëve dhe uroi kombin për Ditën e Fitores.
Dita e Fitores shënon betejën e fundit në Anadollin perëndimor kundër forcave greke në vitin 1922 dhe u kushtohet Forcave të Armatosura Turke.
Forcat turke luftuan Betejën e Dumlupınarit nga 26 gushti deri më 30 gusht në atë që tani është provinca qendrore Kutahya e Turqisë, ku ushtria pushtuese greke u mund me vendosmëri.
Deri në fund të vitit 1922, të gjitha forcat e huaja ishin dëbuar nga territoret që së bashku u bënë Republika e Turqisë një vit më vonë.