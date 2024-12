Turqia i jep prioritet bashkëpunimit të mbrojtjes me administratën e re siriane

Türkiye e sheh bashkëpunimin e mbrojtjes me administratën e re siriane si një hap “të rëndësishëm” në interes të të dy vendeve si dhe për stabilitetin rajonal, tha sot Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Türkiyes, raporton Anadolu.

Në konferencën e fundit javore për media të ministrisë këtë vit, zëdhënësi Zeki Aktürk tha se bashkëpunimi dypalësh me Sirinë është një prioritet për Türkiyen në aspektin e stabilitetit kombëtar dhe rajonal.

Duke theksuar se një kapitull i ri është hapur në Siri pas një epoke të errët nën regjimin e Bashar al-Asadit, Aktürk tha: “Ne mbështesim hapat drejt paqes, qetësisë dhe stabilitetit dhe pohojmë domosdoshmërinë e ruajtjes së integritetit territorial dhe strukturës unitare të fqinjit tonë jugor”.

“Ne përsërisim mbështetjen tonë për thirrjen dhe përpjekjet e administratës së re siriane për një ushtri të unifikuar, si dhe dëshirën tonë për të punuar së bashku me administratën siriane për të luftuar terrorizmin”, shtoi ai.

“Theksojmë edhe një herë se nuk do të ketë vend për entitetet terroriste, përfshirë DEASH-in, PKK/YPG-në apo shtrirjet e tyre në të ardhmen e Sirisë dhe të rajonit tonë dhe nuk do t’i lejojmë ato”, nënvizoi ai, duke iu referuar degës siriane të PKK-së, një grup terrorist që gjatë dekadave ka qenë përgjegjës për vdekjen e rreth 40 mijë njerëzve.

“Përpjekjet për të siguruar kthimin vullnetar, të sigurt dhe dinjitoz të sirianëve do të vazhdojnë, dhe si gjithmonë, ne do të qëndrojmë pranë popullit sirian në të ardhmen siç kemi bërë deri tani”, tha ai. Gjatë luftës civile siriane, Türkiye pranoi rreth katër milionë sirianë, më shumë se çdo vend tjetër në botë.

“Me infrastrukturën e fortë të industrisë së mbrojtjes të Türkiyes, ekspertizën në teknologjitë e mbrojtjes dhe përvojën luftarake të ushtrisë së saj, e cila është një shembull për shumë vende, ne besojmë se do të japim një kontribut të rëndësishëm në rritjen e kapaciteteve të sigurisë dhe mbrojtjes së Sirisë”, tha Aktürk.

Duke folur për operacionet parandaluese të Türkiyes të kryera brenda dhe jashtë kufijve për të eliminuar plotësisht kërcënimin terrorist ndaj Türkiyes dhe gjithashtu për të kontribuar në sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, Aktürk tha: “Në javën e kaluar, ka pasur 72 përpjekje ngacmimi dhe sulmesh ndaj njësive tona, 17 në Irak dhe 55 në zonat operacionale siriane”.

“Në përgjigjet e menjëhershme dhe proporcionale ndaj këtyre ngacmimeve dhe sulmeve, të cilat dëmtojnë gjithashtu civilët në rajon, së bashku me operacionet në vazhdim, janë neutralizuar 62 terroristë javën e kaluar, duke përfshirë Irakun verior dhe Sirinë”, vuri në dukje ai, duke shtuar se numri i terroristëve të neutralizuar këtë vit ka arritur në 3.021.

Aktürk theksoi se javën e kaluar, dy terroristë të PKK-së u dorëzuan në pikat kufitare dhe se një shpellë e zbuluar gjatë operacioneve të kërkimit në veri të Irakut përmbante armë, municione dhe furnizime të shumta.

– “Siria u përket sirianëve”

“Siria ka hyrë në një epokë të re. Siria tani u përket sirianëve. Siç kemi bërë deri më tani, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë pranë popullit sirian në të ardhmen”, tha Aktürk.

“Në këtë kontekst, pa kompromentuar luftën kundër terrorizmit, ne do të mbajmë bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me administratën e re për të garantuar integritetin territorial, unitetin politik, sigurinë dhe stabilitetin e Sirisë”, theksoi ai.

Si Munbixhi ashtu edhe Diga Tishrin në veri të Sirisë, pranë kufirit turk, janë nën kontrollin e Ushtrisë Kombëtare Siriane të mbështetur nga Türkiye dhe pretendimet për avancime terroriste në këto zona nuk pasqyrojnë realitetin në terren, shtoi ai.

“Gënjeshtrat e grupit terrorist (PKK/YPG), i cili po përpiqet të pasqyrojë veten sikur të ishte në një pozicion të mirë, nuk duhet të besohen. Organizata terroriste PKK/YPG ose do të lë armët ose të eliminohet”.

“Anëtarët josirianë të grupit terrorist do të largohen nga Siria. Ata që janë shtetas sirianë do të lënë armët e tyre dhe administrata siriane do të përcaktojë nëse dhe si do të integrohen në sistemin e ri”, tha Aktürk.

“Përmes deklaratave dhe takimeve tona me administratën e re siriane, ne përcjellim se organizata terroriste nuk ka zgjidhje tjetër veçse të çarmatoset dhe se vendosmëria jonë për këtë çështje është absolute”, theksoi ai.

“Ne shohim se jemi dakord me administratën e re siriane për këtë çështje”, shtoi zyrtari turk.

“Në fushatën e saj terroriste 40-vjeçare kundër Türkiyes, PKK e listuar si organizatë terroriste nga Türkiye, SHBA-ja dhe BE-ja ka qenë përgjegjëse për vdekjen e mbi 40 mijë njerëzve, duke përfshirë gra, fëmijë, foshnja dhe të moshuar. YPG është dega siriane e PKK-së.

PKK/YPG-ja terroriste ka synuar të shfrytëzojë pasigurinë që nga rënia e regjimit të Asadit për të rritur përpjekjet për të krijuar një “korridor terrorist” përgjatë kufirit me Türkiyen.

Bashar al-Asad, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi pasi grupet kundër regjimit morën kontrollin e Damaskut më 8 dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963.

Marrja e kontrollit erdhi pasi luftëtarët e grupit Hayat Tahrir al-Sham (HTS) çliruan qytetet kryesore në një ofensivë të rrufeshme që zgjati më pak se dy javë. Luftëtarët kundër regjimit morën kontrollin e qendrës së qytetit Dier ez-Zor më 11 dhjetor.