Turqia: Jemi ndër 10 vendet më të mira në botë sa i përket sigurisë kibernetike

Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Turqisë, Abdulkadir Uraloğlu tha se vendi parandalon mbi 400 sulme kibernetike çdo ditë dhe se është në mesin e 10 më të mirëve në botë sa i përket sigurisë kibernetike, raporton Anadolu.

Si i ftuar në Redaksinë e Agjencisë Agency, Uraloğlu komentoi aktualitetin në Turqi dhe më gjerë.

Shpërthimet e pajisjeve të komunikimit pa tel “pager” ndodhën dje në të gjithë Libanin dhe qeveria libaneze akuzoi Izraelin se qëndronte pas incidentit. Incidenti vrau të paktën nëntë persona dhe plagosi më shumë se 2.700 njerëz.

Ministri turk Uraloğlu tha se nuk ka rrezik që një gjë e tillë të ndodhë në Republikën e Turqi, sepse pajisje të tilla pothuajse nuk përdoren. Duke komentuar bllokimin e fundit të qasjes në Instagram në Turqi, Uraloğlu tha se çdo vend ka rregullat e veta që duhet ta ndjekin platformat e rrjeteve sociale dhe se ky është rasti edhe me Republikën e Turqisë.

“Edhe këto kompani kanë rregullat e tyre, ju pëlqen apo jo. Për shembull, nëse nuk ju pëlqen një postim që keni bërë ose një mesazh që keni dërguar, sipas rregullave të tyre, ata mund ta bllokojnë atë. Mund të heqin postimin tuaj. Mund të pezullojnë llogarinë tuaj. Ne jemi një vend. Shtetet gjithashtu kanë rregulla. Cilat rregulla do të zbatohen atëherë? Sigurisht, ajo që është dhe duhet të jetë e drejtë janë rregullat e shtetit dhe shqetësimi për shoqërinë”, tha Uraloğlu.

Ai shtoi se gjatë bllokadës kanë biseduar me përfaqësues të Instagramit dhe se ato biseda janë ende në vazhdim.

“Mund të them se situata nuk është ajo që do të donim. Po e ndjekim nga afër. Të gjitha platformat e dinë këtë tani. Turqia është e vendosur në këtë çështje. Kur është e nevojshme, ne mund të marrim të gjitha llojet e sanksioneve, të tilla si ndalimi i reklamave, zvogëlimi i shpejtësisë së qasjes dhe mundësisht bllokimi. Ne ua treguam atyre këtë”, tha Uraloğlu.

Ministri turk tha se qytetarët e Turqisë mund të jenë të qetë sepse nuk ka asnjë rrezik për të dhënat e tyre personale. Ai shtoi se Turqia po merr të gjitha masat e sigurisë, përfshirë sigurinë e hapësirës ajrore.

Ai njoftoi se deri në fillim të vitit 2027 do të përfundojë hekurudha me shpejtësi të lartë, e cila do të marrë vetëm tre orë e gjysmë për të udhëtuar nga Ankaraja në Izmir.

“Ne duam të ndërtojmë edhe një autostradë dhe hekurudhë të shpejtë midis Istanbulit dhe Ankarasë. Kemi nisur punën për projektin e një hekurudhe super të shpejtë, ku trenat do të udhëtojnë me 350 kilometra në orë. Mund ta përfundojmë për 10 vjet dhe udhëtimi nga Istanbuli në Ankara do të zgjasë vetëm 80 minuta”, tha Uraloğlu.

Ai komentoi edhe megaprojektin e Rrugës së Zhvillimit, gjegjësisht ndërtimin e një rruge tokësore dhe hekurudhore që do të lidhë Irakun dhe gjithë Evropën nëpërmjet Turqisë.

“Përgatitjet e projektit janë në fazën përfundimtare. Jemi duke shqyrtuar financat dhe po përpiqemi që vitin e ardhshëm të fillojmë projektin”, tha Uraloğlu. Sipas tij, Turqia po punon në projektet e veta satelitore dhe mbështet punën e kompanisë “Baykar” në këtë fushë.

“Sateliti Turksat 6A do të vendoset në orbitën e tij të përhershme në tetor, do të vihet në funksion më së voni deri në fund të vitit”, tha Uraloğlu. Ai njoftoi se vitin e ardhshëm Turqia planifikon të përfundojë procedurat e tenderit për të marrë një rrjet celular 5G në janar 2026.