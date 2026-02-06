Turqia ka shpenzuar gjatë 3 viteve të fundit mbi 91 miliardë dollarë për zonat e goditura nga tërmeti

Turqia ka shpenzuar gjithsej 3,6 trilionë lira turke (rreth 91,5 miliardë dollarë) gjatë tre viteve të fundit për të kompensuar dëmet pas tërmeteve shkatërruese në provincat jugore dhe lindore të vendit, me fokus në Kahramanmaras dhe Hatay, sipas Zyrës Turke të Strategjisë dhe Buxhetit (SBB), raporton Anadolu.
U bënë përpjekje intensive për të adresuar dëmet e tërmetit pas vlerësimeve nga institucionet dhe organizatat publike, sektori privat, organizatat joqeveritare (OJQ) dhe organizata të tjera ndërkombëtare.
Nevojat për strehim të të mbijetuarve ishin përparësi, ndërsa ndërtimi i banesave të përhershme për viktimat e fatkeqësive ka përfunduar.
Një total prej 433.667 shtëpish dhe 21.690 vendesh pune u ndanë nëpërmjet shorteve.
Për të vazhduar aktivitetet arsimore dhe trajnuese në rajon, u ndanë 1,6 miliardë dollarë për të ndërtuar 13.321 klasa dhe 158,2 milionë dollarë për të përforcuar 2.776 klasa, përkatësisht. Numri i klasave në rajon pritet të rritet me 15 për qind pasi të përfundojnë të gjitha punimet e ndërtimit, krahasuar me nivelet para katastrofës.
Rreth 116,9 milionë dollarë u shpenzuan për rindërtimin, përforcimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të fakultetit të universiteteve në rajon, si dhe për të rinovuar infrastrukturën e kampusit.
Programi i Investimeve 2026 ndan pak më shumë se 55 milionë dollarë për rindërtimin, përforcimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e objekteve të prekura të universiteteve në rajon.
Ndërkohë, u bënë përpjekje për të parandaluar humbjen e vendeve të punës në rajonin e prekur dhe për të mbështetur tregun e punës. Programet e trajnimit në vendin e punës dhe kurset profesionale kushtuan 66,4 milionë dollarë dhe u shërbyen 60.582 personave në 11 provinca në zonën e tërmetit.
Si pjesë e investimeve në infrastrukturë, rreth 91,7 milionë dollarë në burime monetare u ndanë për peizazhin dhe blerjen e automjeteve, mjeteve dhe pajisjeve për të siguruar që aktivitetet e bashkisë lokale të vazhdojnë pa ndërprerje.
Një total prej 502,1 milionë dollarësh u shpenzuan për të adresuar nevojat urgjente për infrastrukturë dhe automjete/pajisje të komunave në rajon, ndërsa rreth 1,2 miliardë dollarë u ndanë për riparimin e infrastrukturës energjetike, veçanërisht rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike, deri në fund të vitit 2025.
Rreth 453,9 milionë dollarë u shpenzuan për riparimin e dëmtimeve të rrugëve dhe autostradave, 917,1 milionë dollarë për sigurimin e aksesit në vendbanime të reja dhe objekte banimi dhe sociale, 194,8 milionë dollarë për riparimin e rrugëve urbane dhe 605,4 milionë dollarë për linjat hekurudhore deri në fund të vitit 2025. Shifra e ndarë për linjat hekurudhore është planifikuar të jetë 722,2 milionë dollarë deri në vitin 2027.
Sektori i bujqësisë mori 398,9 milionë dollarë në pagesa mbështetëse për 11 provinca në vitin 2025.
Përpjekjet janë të vazhdueshme për të përmirësuar aktivitetet ekonomike në industrinë prodhuese në veçanti, si dhe për të rindërtuar zonën e goditur nga tërmeti, e cila është një qendër kryesore prodhimi dhe eksporti për vendin.
Një total prej 403,6 milionë dollarësh u mobilizuan nga agjencitë e zhvillimit dhe Agjencia për Zhvillimin dhe Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (KOSGEB) për rimëkëmbjen e sektorit industrial përmes investimeve në vende të vogla industriale, si dhe mbështetjes për industrialistët në rajon.