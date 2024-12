Turqia kërcënon Izraelin: Nëse nuk respekton sovranitetin e Sirisë, ka mjete të tjera për ta bërë këtë

Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan ka lëshuar kërcënime kundër Izraelit për shkak të bastisjeve në objektet ushtarake në Siri dhe aktivitetit intensiv të ushtrisë izraelite në lartësitë e Golanit.

Ministri i Jashtëm turk, duke folur për zhvillimet e fundit në Siri dhe qëndrimin e Izraelit, theksoi se “qeveria e re siriane nuk do të përplaset me Izraelin nëse ky i fundit respekton sovranitetin territorial të Sirisë” dhe shtoi, me ton kërcënues, se “në rast se jo, atëherë mund të aplikohen ‘mjete të tjera’.”



“Izraeli e konsideron çdo qeveri që dëshiron të përfaqësojë të gjithë popullin e tij si një kërcënim. Qeveria e Izraelit nuk donte që Assad të largohej. Ata mund të kenë qenë të pakënaqur që Assad i kishte lënë vendin Iranit, por në përgjithësi ishin të kënaqur me të në një nivel personal”, tha ministri turk.

“Izraeli dëshiron të sigurojë sigurinë maksimale të mundshme në disa zona dhe merr parasysh skenarët më të këqij të mundshëm dhe për këtë arsye po bombardon Sirinë. Kjo është e papranueshme. Ajo po përpiqet t’i imponohet një vendi sovran pa asnjë justifikim”, shtoi ai. /abcnews