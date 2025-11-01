Turqia koordinon fuqitë rajonale për të nxitur armëpushimin në Gaza

Analistët thonë se marrëdhëniet e tensionuara midis Turqisë dhe Izraelit janë arsyeja pse Izraeli ka refuzuar idenë e dërgimit të forcave turke në Gaza si pjesë e një misioni ndërkombëtar për stabilizim. Po ashtu, Izraeli ka ndaluar hyrjen e inxhinierëve turq për pastrimin e rrënojave, sipas Chris Doyle, drejtor i Council for Arab-British Understanding.
Doyle tha për Al Jazeera se presidenti Erdogan ka dënuar hapur në një konferencë shtypi genocidin që po ndodh në Gaza, duke u shprehur kundër dhunës ndaj civilëve.
Megjithatë, Turqia po “koordinon fuqitë rajonale” për të avancuar planin 20-pikësh të armëpushimit të presidentit Trump, duke organizuar të hënën një takim të ministrave të jashtëm nga vendet myslimane. Doyle shtoi se Turqia do të ketë nevojë për trupa dhe fonde nga vendet pjesëmarrëse, gjë që i jep saj ndikim të madh në proces. /mesazhi