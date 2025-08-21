Turqia krijon aplikacionin e vet të rrjeteve sociale – Next Sosyal

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka publikuar postimin e tij të parë në aplikacionin turk për rrjete sociale, Next Sosyal.
Ai ka cituar një varg nga poezia e Erdem Bayazitit “;ulja ka çelur mes mureve prej betoni”.
Postimi i tij përfshinte edhe hashtagun “Po fillojmë” së bashku me emoji të flamurit turk, tokës dhe raketës.
Ky aplikacion u ofron përdoruesve përditësime për teknologjinë, stilin e jetesës dhe ngjarjet aktuale, dhe përmban një model të inteligjencës artificiale të zhvilluar nga fondacioni T3 në bashkëpunim me kompaninë turke të mbrojtjes Baykar.
Platforma tashmë ka kaluar një milion përdorues.
E prezantuar më 23 korrik, aplikacioni u lejon përdoruesve të ndajnë tekste, foto, video dhe sondazhe, ndërsa ofron përmbajtje kronologjike pa reklama, pa censurë dhe pa algoritme. Ajo gjithashtu mbështet ndërveprim shumëgjuhësh dhe përgjigje të shpejta.
Next Sosyal ofron mundësi të veçanta për Turqinë, duke i lejuar përdoruesit e të gjitha moshave të shprehin mendimet dhe ndjenjat e tyre në një platformë të lirë nga ndikimi, manipulimi, dezinformimi dhe fyerjet.