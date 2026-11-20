Turqia përshëndeti vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) që e mban Mianmarin përgjegjës për kryerjen e gjenocidit kundër myslimanëve Rohingya, duke i kërkuar vendit të përmbushë kërkesat e saj “plotësisht dhe pa vonesë”, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme përshëndeti vendimin e GJND-së në çështjen e ngritur nga Gambia kundër Mianmarit për shkelje të Konventës së vitit 1948 për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit.
Ministria theksoi se Turqia ka shprehur mbështetjen e saj për çështjen që nga fillimi. “Ky vendim historik shënon moment historik në njohjen zyrtare të persekutimit sistematik që vuajnë myslimanët Rohingya, duke ofruar drejtësi dhe duke siguruar llogaridhënie”, tha deklarata.
Ministria i bëri thirrje Mianmarit të ndërmarrë hapa për të garantuar të drejtat dhe liritë themelore të myslimanëve Rohingya. “Turqia do të vazhdojë të qëndrojë në solidaritet me myslimanët Rohingya dhe të mbështesë përpjekjet ndërkombëtare për të siguruar kthimin e tyre të sigurt, vullnetar, dinjitoz dhe të qëndrueshëm në atdheun e tyre”, shtoi deklarata.
GJND-ja vendosi të enjten se Mianmari kreu gjenocid kundër myslimanëve Rohingya gjatë operacioneve të tij ushtarake të vitit 2017 në shtetin verior Rakhine, duke urdhëruar Mianmarin të ofrojë dëmshpërblime për viktimat dhe të marrë masa për të parandaluar shkelje të mëtejshme.