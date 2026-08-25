Turqia mirëpret vendimin e SHBA-së për të hequr Sirinë nga lista e terrorizmit: Hap i madh për rimëkëmbjen ekonomike

Të martën, Turqia përshëndeti vendimin e SHBA-së për të hequr Sirinë nga Lista e Shteteve Sponsorë të Terrorizmit, duke thënë se ky veprim eliminon një pengesë të madhe për rimëkëmbjen dhe rindërtimin ekonomik të vendit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme Turke vlerësoi “qasjen konstruktive të Administratës Amerikane”, duke thënë se ajo ka demonstruar “vendosmërinë e saj në këtë drejtim”, ndërsa përgëzoi gjithashtu Kongresin Amerikan për mbështetjen e procesit.
Ministria gjithashtu përgëzoi qeverinë dhe popullin sirian për “qëndresën” e tyre.
Ajo tha se vendimi, të cilin Turqia “e ka mbështetur prej kohësh”, ka hequr “një nga pengesat kryesore për rimëkëmbjen dhe rindërtimin ekonomik të Sirisë”.
Ministria shprehu shpresën se ky veprim do t’u “japë shtysë të mëtejshme përpjekjeve për të forcuar lidhjet e Sirisë me komunitetin ndërkombëtar dhe për të vendosur siguri dhe stabilitet të qëndrueshëm në vend”.
“Në këtë pikë, ne i bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar të bashkojë forcat” për të mbështetur rimëkëmbjen e Sirisë, tha deklarata.
Ministria shtoi se Ankaraja beson se bashkëpunimi më i gjerë ndërkombëtar do të kontribuojë në rindërtimin e vendit dhe në avancimin e stabilitetit afatgjatë pas vendimit të SHBA-së.