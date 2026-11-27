Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, do të marrë pjesë të premten në takimin e dytë të komitetit strategjik politik dhe të mbrojtjes të krijuar në kuadër të Paktit të Mbrojtjes së Mekës në kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad, sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme turke, transmeton Anadolu.
Fidan do të shoqërohet nga ministri i Mbrojtjes Kombëtare, Jasar Guler dhe shefi i Shtabit të Përgjithshëm, gjeneral Selcuk Bayraktaroglu.
Në takim, Fidan pritet të riafirmojë angazhimin e Turqisë ndaj zotimit të mbrojtjes kolektive sipas marrëveshjes, duke theksuar se aleanca synon të adresojë sfidat rajonale përmes dialogut, bashkëpunimit dhe pronësisë.
Ai gjithashtu ka të ngjarë të theksojë rëndësinë e konsultimeve të ngushta dhe solidaritetit midis anëtarëve të aleancës për çështjet e sigurisë kombëtare.
Fidan do të përsërisë angazhimin e Turqisë për forcimin e paqes, sigurisë dhe prosperitetit në rajon dhe më gjerë.
Ministri Fidan është planifikuar gjithashtu të shqyrtojë përparimin në procesin e institucionalizimit të aleancës.
Fidan pritet të dënojë sulmet e Huthive që synojnë civilët dhe infrastrukturën civile, duke i përshkruar ato si të papranueshme dhe një kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin rajonal, duke riafirmuar solidaritetin e plotë të Turqisë me Arabinë Saudite.
Ai pritet të theksojë rëndësinë e përpjekjeve të vazhdueshme diplomatike për të zgjidhur mosmarrëveshjen midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit, së bashku me iniciativat e anëtarëve të aleancës për të garantuar sigurinë detare dhe lundrimin e sigurt në ngushticën Bab al-Mandeb.
Më tej, Fidan do të tërheqë vëmendjen për shkatërrimin humanitar të shkaktuar nga Izraeli në Gaza, përshkallëzimin e terrorizmit të kolonëve në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe shkeljet e status quo-së historike në Kudsin Lindor.
Ai gjithashtu pritet të bëjë thirrje për një përgjigje parimore, të vendosur dhe të unifikuar ndërkombëtare ndaj veprimeve të Izraelit, të cilat shpërfillin ligjin ndërkombëtar dhe vlerat themelore humanitare dhe kërcënojnë gjithnjë e më shumë paqen dhe sigurinë.
Ministri ka të ngjarë të përsërisë gjithashtu mbështetjen e Turqisë për ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë, vendosjen e sigurisë dhe stabilitetit të qëndrueshëm në vend dhe nismat rajonale të bazuara në pronësinë rajonale.
– Marrëveshja e Mekës
Pakti trepalësh u nënshkrua në gusht në Mekë nga presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif dhe princi i kurorës saudite, Mohammed bin Salman.
Marrëveshja synon të forcojë sigurinë e tre vendeve përmes parandalimit dhe mbrojtjes kolektive.
Konsultimet janë duke vazhduar për të institucionalizuar aleancën e mbrojtjes, e cila bazohet në marrëdhëniet e hershme midis Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite.
Gjenerali pakistanez në pension Nauman Mahmood u emërua sekretari i parë i përgjithshëm i aleancës, ndërsa sekretariati është planifikuar të krijohet në Riad në periudhën e ardhshme.
– Komiteti Strategjik Politik dhe i Mbrojtjes
Takimi i parë i komitetit u mbajt në Stamboll në gusht. Diskutimet u fokusuan në hapat dhe iniciativat e nevojshme për zbatimin e vizionit strategjik të marrëveshjes dhe institucionalizimin e aleancës.
Komiteti mbajti një takim të jashtëzakonshëm në Riad më 5 tetor pas sulmeve të Huthive kundër Arabisë Saudite. Anëtarët riafirmuan unitetin dhe vendosmërinë e tyre për të mbrojtur integritetin dhe sovranitetin e tyre territorial në përputhje me marrëveshjen, një angazhim i pasqyruar në një deklaratë të përbashkët.