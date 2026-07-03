Turqia shënon rekord historik, eksportet 12-mujore arrijnë në 278 miliardë dollarë

Eksportet e Turqisë arritën rekord prej 278 miliardë dollarësh në një bazë vjetore të lëvizshme (12-mujore), tha sot ministri i Tregtisë, Omer Bolat, transmeton Anadolu.
“Që nga 12 muajt e fundit, ne kemi arritur për herë të parë në 278 miliardë dollarë eksporte”, tha Bolat në një konferencë për mediat në Stamboll.
Eksportet e vendit në qershor u rritën me 21.9 për qind në bazë vjetore, duke iu afruar 25 miliardë dollarëve dhe duke shënuar shifrën më të lartë të eksporteve të të gjitha kohërave për muajin qershor, tha ai.
Bolat shtoi se eksportet vjetore të mallrave dhe shërbimeve të Turqisë tejkaluan 400 miliardë dollarë deri në fund të qershorit për herë të parë në historinë e vendit.
Importet në qershor arritën në total 35.3 miliardë dollarë, duke u rritur me 23.1 për qind më shumë krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.
Ndërkohë, deficiti i tregtisë së jashtme ishte rreth 10.3 miliardë dollarë ndërsa raporti i mbulimit të eksportit ndaj importit ishte afërsisht 70.8 për qind.
Bolat tha se shifrat e fundit tregojnë se Turqia vazhdon të zgjerojë kapacitetin e saj të eksportit, pavarësisht kushteve sfiduese të tregtisë globale.