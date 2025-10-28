Turqia: Sulmet e Izraelit në Gaza shkelin qartë armëpushimin

Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë ka deklaruar se sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës përbëjnë një shkelje të qartë të armëpushimit të arritur më herët këtë muaj, transmeton Anadolu.
“Ankaraja është thellësisht e shqetësuar nga raportet për viktima civile që vijnë nga këto sulme”, tha ministria turke, duke përsëritur thirrjen për respektim të plotë të armëpushimit për të ruajtur shpresën për paqe të qëndrueshme dhe për të vendosur sigurinë rajonale.
Ministria turke i bëri thirrje Tel Avivit të përmbahet në armëpushimin dhe të përmbahet nga veprimet që dëmtojnë paqen dhe stabilitetin.
“Turqia do të vazhdojë të mbajë solidaritetin e saj me popullin palestinez dhe do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet për të arritur paqe të drejtë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në rajon”, theksoi ministria.
Në mbrëmje, ushtria izraelite nisi një seri sulmesh ajrore dhe artilerie në të gjithë Rripin e Gazës pas urdhrave të kryeministrit Benjamin Netanyahu për të kryer “sulme të menjëhershme dhe të fuqishme” në enklavën palestineze për shkak të pretendimeve për shkelje të armëpushimit nga Hamasi.