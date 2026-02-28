Turqia u bën thirrje SHBA-së, Izraelit dhe Iranit të ndalin menjëherë armiqësitë

Turqia u ka bërë thirrje SHBA-së, Izraelit dhe Iranit që të ndalin menjëherë armiqësitë, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë shprehu shqetësim të thellë për “çdo veprim në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare” dhe dënoi provokimet që mund të çojnë në përshkallëzim të dhunës dhe të rrezikojnë jetën e civilëve të pafajshëm.
Ministria turke gjithashtu paralajmëroi se zhvillimet, të cilat nisën me sulmet e Izraelit dhe SHBA-së ndaj Iranit dhe që më pas përfshinë Iranin duke shënjestruar vende të treta, mbartin rrezik për stabilitetin global.
Ankaraja ritheksoi se çështjet rajonale duhet të zgjidhen përmes mjeteve paqësore dhe shprehu gatishmërinë për të ofruar mbështetjen e nevojshme në ndërmjetësim.
SHBA dhe Izraeli nisën një sulm të përbashkët ndaj Iranit herët të shtunën, duke pretenduar se synonte eliminimin e “kërcënimeve” të paraqitura nga autoritetet iraniane.
Video deklarata u publikuan nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu dhe presidenti amerikan, Donald Trump, të cilat gjithashtu aluduan mbështetje për përpjekje për ndryshim qeverie në Teheran.
Irani i cilësoi sulmet si shkelje të sovranitetit, u zotua për përgjigje dhe nisi kundërsulme.