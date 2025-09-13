​Uber thotë se është i gatshëm të ofrojë shërbim taksie ajrore që në vitin 2026

Firma ndërkombëtare e teknologjisë Uber njoftoi të mërkurën se do të bashkëpunojë me prodhuesin e taksive ajrore elektrike Joby Aviation për të ofruar shërbime helikopteri përmes aplikacionit të saj që në vitin 2026.
Zhvillimi vjen pas blerjes prej 125 milionë dollarësh të Blade Air Mobility nga Joby Aviation muajin e kaluar, një kompani që ofron fluturime pasagjerësh me helikopter dhe hidroplan.
“Integrimi i Blade në aplikacionin Uber është hapi i natyrshëm i ardhshëm në partneritetin tonë global me Uber dhe do të hedhë themelet për prezantimin e avionëve tanë të qetë dhe me zero emetime në vitet në vijim”, tha një deklaratë nga JoeBen Bevirt, themeluesi dhe CEO i Joby, transmeton AA.
Sapo të lançohet, shërbimi i ri do t’u mundësojë përdoruesve të rezervojnë udhëtime me taksi ajrore në disa nga qytetet më të dendura të populluara në botë direkt përmes aplikacionit Uber, thanë kompanitë.
Presidenti dhe CEO i Uber, Andrew Macdonald, tha se partneriteti shënon një hap drejt “gjeneratës së ardhshme të udhëtimit” dhe pasqyron besimin e gjatë të kompanisë në lëvizshmërinë ajrore.
Detaje të mëtejshme mbi procedurat e rezervimit dhe disponueshmërinë do të njoftohen më afër lançimit të shërbimit, shtoi kompania.